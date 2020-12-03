İşten çıkarma yasağı ve fesih kısıtı ne zaman bitecek, ne kadar uzatıldı?

Ülkemizde, ilk vakanın Mart ayında görülmesinden itibaren, çeşitli yasaklar, tedbirler alınmaya başlanmıştı. Ekonomik anlamda tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen koranavirüs salgını, birçok fabrikanın durmasına, işlerin yapılamaması yol açmıştı. Bu sebeplerden ötürü işçilerin, işlerini kaybetmemesi ve zor durumda kalmaması için 16 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanılan yasak, üç ay sürecekti. Ancak pandeminin devam etmesi, son zamanlarda ise tüm dünyada artışa geçmesinin ardından diğer yasaklar da olduğu gibi bu yasağın süresi de uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Son olarak 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek olan yasak tekrar uzatıldı. İşten çıkarma yasağı, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatıldı.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMIŞTI

Son dönemde tekrar tırmanışa geçen koranavirüs salgını, daha önce alınan birçok tedbiri de beraberinde getirmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tekrar gelmesinin ardından, insanlar arasındaki etkileşimi azaltmak için birçok yeni tedbir de alınmaya devam ediyor. Salgının başında alınan ve sürekli devam eden kararlardan biri olan işten çıkarma yasağı da, hem işveren ve işçileri korumak hem de salgının etkilerini azaltmak için devam ediyor. Son olarak 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecek yasak 2 ay daha uzatılmıştı. Konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.