İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

Koronavirüs ile mücadele döneminde sigortalı çalışan işçilerin mağdur olmaması için çıkarılan işten çıkartma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmî Gazete‘de yayımlanan karar gereğince işten çıkarma yasağının bitiş tarihi değişti. Resmî Gazete'de yayımlanan işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

İşten Çıkarma Yasağı Ne Kadar Uzatıldı, Ne Zaman Sona Erecek?

Pandemi sürecinde devam eden işten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım 2021 olarak görünüyordu. Kısa çalışma ödeneği süresi ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada uzatıldığı belirtildi. Verilen karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmî Gazete'de yayımlandı. Kısa çalışma ödeneğinin 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılması, işten çıkarma yasağı da uzatıldı mı sorusunu akıllara geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nın verdiği karara göre işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin de uzatıldığı açıklandı. Resmî Gazete'de yer alan karara göre, işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarmama yasağı 2 ay daha uzatıldı. 17 Kasım 2020'de bitecek olan yasağın 17 Ocak 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.

İşten Çıkarma Yasağının Uzatılması Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı

27 Ekim 2020 Resmî Gazete'de yayınlanan kararlar;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın kısa çalışma ödeneğini uzatması üzerine çalışanını işten çıkarmama yasağının da uzatılması düşünülüyordu. Cumhurbaşkanın Kararına göre ücretsiz izin desteği ile işten çıkarma yasağı uzatıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 27 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uzatıldı. Bu yasakların ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak edildi ama hâlâ yasakların bitiş tarihi ile ilgili net bir karar bulunmamaktadır.

-Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)

-22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)

İşten Çıkarma Yasağı Tekrar Uzatılacak Mı?

Koronavirüs vaka sayılarının hızlıca çoğalması ve kış aylarına girmemiz sebebiyle bazı uzmanlar vaka sayılarının daha çok artacağını düşünüyor. Bu nedenle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı açıklanmıştı. Kısa çalışma ödeneği 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Buna bağlı olarak işten çıkarma yasağının da uzatılması düşünülüyor. İşten çıkarma yasağı 27 Ekim'den itibaren iki ay daha uzatıldı fakat bu yasağın tekrar uzatılıp uzatılmayacağı hakkında bir karar bulunmamaktadır.