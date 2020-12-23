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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak tarihi uzatıldı mı?

Pandemi sürecinde işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için getirilen işten çıkarma yasağı kararı ne zaman kadar devam edecek? Bu yasak hangi tarih itibariyle son bulacak? Gibi sorular gündemde yer almaya devam ediyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:16
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, yasak tarihi uzatıldı mı?
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Çalışanların pandemi sırasında mağduriyet yaşamaması için işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 17 Nisan'da yürürlüğe giren işten çıkarma yasağından bu yana yasak 2 ay daha uzatılmıştı. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı hakkında gelen kanun içeriğinde neler yer alıyor? Gibi merak edilen sorular yanıt aramaktadır.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina süreci başladıktan sonra birçok işyeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Haksız muameleyi önlemek için işten çıkarma yasağı getirildi. İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erer? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Gibi soruların cevapları yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkıyor?

17 Kasım'dan itibaren işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Karar "Resmî Gazete" de yayınlandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin 1 ve 2'nci fıkralarında öngörülen süre 4857 olmaktadır ve 17 Kasım'dan bu yana 2 ay daha uzatılan işçilerin iş sözleşmelerinin feshini önleyen hükümleri içermektedir.

16 Nisan 2020 tarihinde İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin etik ve iyi niyet kurallarına uygun olmaması, iş veya hizmet sözleşmelerinin feshi, işyeri faaliyetlerinin sona ermesi, işin son bulması durumu haricinde 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesine yasak getirilmişti.

Paragraflarda, işverenin, işçiyi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ayı geçmemek üzere tamamen veya kısmen ücretsiz izinli olarak bırakabileceği, bu kapsamda ücretsiz izin vermeyeceği belirtilmektedir. Sözleşmeyi haklı bir nedene dayanarak feshetme hakkı bulunmadığı belirtilmektedir.

İşten çıkarma yasağı nedir?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina süreci başladıktan sonra birçok işyeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Öte yandan, bazı işyerleri zaten çalışanlarıyla veraver geçinmekte zorluk çekiyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek için yeni bir yasa önerisi kabul edildi ve yasalaştı.

Şirketler üç ay boyunca çalışanları işten çıkaramayacak. İşverenin 3 aya kadar herhangi bir iş sözleşmesini feshetmesine izin verilmeyecek, etik ve iyi niyet ihlali halleri dışında bu süre 3 ay daha uzatılabilir. (Süre, 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı)

İşsizlik parası almayan işçiler, günlük 39,24 TL ücret şeklinde destek alacak.

Kısa Çalışma Ödeneği, haklı nedenlerle uygunluk sürecinin tamamlanmasını beklemeden işvereninizin belirttiği şekilde ödenecektir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
IştenÇıkarmaYasağı
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