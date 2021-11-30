İşten çıkarılanlara devletten yardım!

Ücretsiz izine ayrılan ve kısa çalışma ödeneklerinden yararlanamayan bunun yanı sıra işten çıkarıldığı zaman işsizlik ödeneği alamayan işçiler için nakit ücret verilmesi için düzenleme hayata geçirildi.

2021 yılı için ise günlük nakit ücret desteği miktarı artırıldı

ve

İşten çıkarılanlara devletten maaş yardımı

kısa çalışma ödemeleri ile alakalı başvuruların kolay ve hızlı bir şekilde yapılması ile her türlü iş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında üç ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçildi. Bu yazımızda işten çıkarılanlara 2021 yılı içinde ne kadar para verileceğini, nereden ve nasıl başvuru yapılacağını paylaştık. İşte detaylar…

2021 yılı için geçerli olacak olan bu yardım asgari ücret artışı ile orantılı olarak 47,70 TL’ye çıkarılmıştır. Bu destek, bir ay içince maksimum 30 gün olmak şartı ile işsizlik maaşı alan kişiye verilmektedir. Kişinin devlet maaş yardımından yararlanması için işten çıkarılmadan önceki 120 gün hizmet akdine tabi ve son 3 yıl içinde minimum 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı alamayan işçilere devlet yardımı

Devlet, herhangi bir yerde çalışmayan ve işsizlik ödeneği alamayanlar için destek sağlamaya devam ediyor. Eğer kişi sağlık haklarından dolayı işten çıkarıldıysa işten çıkarıldıktan sonra ilk 10 gün yararlanma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra kişi kendi iradesi ile işten çıktıysa destek verilememektedir.

İşten çıkarılanlara para yardımı başvurusu

İşten çıkarılan kişilere para yardımı başvuruları İŞKUR ve e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. İşsiz kalanlara verilen bu destek belli bir süre aylık olarak verilmektedir.

İşsiz olan kişiler, işsiz kaldıkları süre zarfı boyunca aylık olarak işsizlik parasından yararlanabilir ve eğer istenilen şartları taşıyorsa başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda maaşı İŞKUR’dan alır.

İşsizlik maaşı başvuru koşulları

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için gereken şartlar taşınmalıdır. Aksi takdirde başvurular olumsuz sonuçlanır. İstenilen şartlar ise SGK prim ödemesi, çalışma süresi ve başvurularla alakalıdır. Eğer kişi istenilen şartları taşıyorsa başvurusu onaylandığı takdirde minimum altı ay işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik maaşı almak isteyen kişi işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde başvuru yapmalıdır. Başvurular e-devlet ya da İŞKUR üzerinden tamamlanmaktadır. İstenilen şartlar ise aşağıda belirtilmiştir.

Kendi isteği dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a ya da e-devletten başvuru yapılması gerekir.

Nakit ücret desteği sorgulama işlemi

Devletin işsizlere vereceği desteği sorgulamak isteyenler bu işlemi e-devlet üzerinden İŞKUR işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneği sorgulama sekmesi üzerinden sorgulama yapabilirler.

PTT nakit ücret desteği sorgulama

Bu işlem için de e-devlet işsizlik ödeneği ödeme adresinden sorgulama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra sorgulama işlemini PTT şubelerinden de yapabilirsiniz.

İşsizlik maaşı süresi hesaplama işlemi

Bu hesaplama işlem için günlük işsizlik ödeneği, son 120 günlük esas kazanç dikkate alınarak yapılır. Günlük brüt kazancın ortalama yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde yapılan hesaplamalarda işsizlik ödeneği tutarı aylık asgari ücret brüt tutarın yüzde 80’ini geçemez.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise işsizlik maaşının süresinin neye göre belirlendiğidir. İşten çıkarılan kişinin son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışan işsiz kalmış kişilere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışan işsiz kalmış kişilere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsiz kalmış kişilere ise 300 gün İşsizlik maaşı süresi hesaplaması yapılarak işsizlik ödeneği verilmektedir.

Güncel işsizlik maaşı ne kadar?