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İşten Ayrılış Bildirgesi'ni geç iletmenin cezası nedir? Geriye dönük işten çıkış yapılabilir mi?

Sigortalı olarak başlanılan işlerde SGK işe giriş belgesi verilirken aynı zamanda işten ayrılırken de İşten Ayrılış Bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. Bu belgeyi verebilmek için ise SGK tarafından belirlenen süreler içerisinde kuruma iletilmesi gerekir. Pek çok kişi ise SGK işten ayrılış bildirgesini geç iletmenin cezasını merak etmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:52
İşten Ayrılış Bildirgesi'ni geç iletmenin cezası nedir? Geriye dönük işten çıkış yapılabilir mi?
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Sigortalı olarak çalışılan yerden ayrılan kişilerin işten ayrıldıklarına dair belgeleri SGK’ya belirlenen zaman aralığında bildirmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi aşan kişiler için ise cezai işlem uygulanmaktadır. Pek çok kişi ise işten çıkış belgesini geç bildirmenin cezası nedir sorusunu araştırmaktadır.

Geriye dönük işten çıkış yapılabilir mi?

  • Verilecek geriye dönüş işten çıkış belgesi için belirlenen süre işten ayrılılan günü takip eden 10 gündür.
  • Aynı zamanda SGK üzerinde işten çıkış iptali yapılmalıdır.
  • Bildirge verildikten sonra iptal süreci boyunca kişi tekrar işe dönebilir veya bu belgeyi iptal edebilir.
  • 10 gün geçtikten sonra bilgilendirme yapılabilir ancak iptal edilemez.
  • 10 günlük süre aşıldıktan sonra SGK tarafından şahsınıza şu cezalar uygulanır.

İşten çıkış kodunun yanlış bildirilmesi cezası

İşten çıkış kodu belirlenen 10 gün içerisinde verildiğinde yanlış verilirse düzeltilmesi durumunda herhangi bir ceza uygulanmaz. Öte yandan 10 günlük süre aşıldıktan sonra kodun yanlış olması durumunda işveren bu durumu iptal edebilir ve tekrar gönderebilir. Eğer belgenin kodu yanlış ise ve 10 gün içerisinde düzeltilmezse SGK cezai işlem uygular.

İşten çıkış kaç gün içerisinde tamamlanmalıdır?


Belirtilen belgelerin 10 gün içerisinde tamamlanabilmesi için,

  • Elektronik ortam tercih edilmelidir.
  • İşten çıkış iptal süresi 10 günlük süre ile işveren tarafından yapılabilmektedir.
  • SGK sistemi üzerinden işten çıkış iptal süreci geçtikten sonra hiçbir şekilde iptal işlemi yapılamaz.
  • İptal dilekçesi verildikten sonra anlaşma sağlanarak tekrar işe dönüşünüz gerekirse 10 günlük sürede yapabilirsiniz. 10 günlük süre geçtiyse SGK’ya bizzat başvuru yaparak dilekçe ile işe dönüşünüzü sağlayabilirsiniz.

İşten ayrılış bildirgesini 10 gün geçtikten sonra iptal edilirse cezai işlem uygulanır mı?

SGK işten çıkış belgesi iptalini uygulama üzerinden 10 gün içerisinde yaparsanız herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Öte yandan sürenin geçilmesi durumunda SGK’ya dilekçe ile başvuru yaparsanız idari para cezası da almazsınız.

İşten çıkış cezası 2020 yılında nedir?

İşten çıkış geç bildirim cezası 2020 yılında,

  • İşten çıkış belgesi geç bildirme cezası asgari tutarın 1/10’udur.
  • 2020 yılında işten çıkış belgesini geç verenler 294 TL ceza öderler.
  • Bu tutarın 15 gün süre ile ödenmesi durumunda cezada %25 indirim yapılmaktadır.

İşten çıkış belgesi iptal cezası ne kadardır?

İşten çıkışın 10 gün içerisinde SGK uygulaması üzerinden iptal edilmesi durumunda herhangi bir cezai işlem uygulanmaz. Süre geçirildikten sonra ise SGK’ya yapılacak dilekçeli başvuru sayesinde yine cezai işlem uygulanmamaktadır.

İşten çıkış bildirgesi düzeltme işlemi nasıl yapılır?

Hatalı bilgilerin düzeltilme işlemi sistem üzerinden veya bizzat dilekçe ile sağlanabilmektedir. İşlemin sürecin içerisinde yapılması durumunda herhangi bir cezai işlem bulunmazken sürenin geçirilmesi sonrasında SGK’ya direkt olarak başvuru yapılması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 16:52
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Anahtar Kelimeler:
SGKIşten Ayrılış Bildirgesi
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