İşten ayrıldıktan sonra SGK haklarından ne zamana kadar yararlanılır

Sigortalı bir işte çalışan biri işten ayrıldıktan sonra 3 ay daha sigortalı olarak görülür. Bu süre içerisinde kişi sağlık işlemlerinden faydalanabilir. İşten ayrıldıktan sonra kişi 10 gün daha sigortalı olarak görülse de sağlık işlemleri 3 ay boyunca devam eder.

İşten ayrıldıktan sonra SGK devamı için şart nedir?

Sigortalı bir çalışan işten ayrıldıktan sonra 3 ay sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Ancak bu kişinin işten ayrılmadan 1 yıl öncesinde en az 90 günlük prim ödemesinin yapılmış olması gerekir. Bu şartın yanı sıra kişi işten ayrıldıktan sonra çıkış belgesini SGK’ya göndermelidir. Belgenin gönderilmemesi halinde kişiye cezai işlem uygulanır ve 3 aylık SGK yararlanma hakkı elinden alınabilir.

İşten çıkış bildirgesi nasıl gönderilir?

İşten çıkış bildirgesi online olarak gönderilir. Aşağıda belirtilen linkte tıklayın ve karşınıza çıkan sayfa “işyeri çıkış bildirgesi gönderme” bölümüne girin. Ardından gönder tuşuna basın ve işleminizi tamamlayın.

Eş ve çocukların sağlıktan yararlanma durumları nedir?

Sigortalı olarak çalışan kişi işten ayrıldıktan sonra 3 ay sağlık haklarında faydalanabilir. Ayrıca bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerde 100 gün boyunca bu haktan faydalanmaktadır.

İşten ayrıldıktan sonra SGK kapsamında nelerden yararlanılabilir?

İşten ayrılan kişinin SGK geçerliliği kapsamında yararlanabileceği haklar şu şekildedir;

3 ay boyunca özel hastanelerdeki tedavilerden SGK desteği ile yararlanma,

3 ay boyunca devlet hastanesinde SGK kapsamında tedavi görme,

3 ay süresinde muayene ve eczane hizmetlerinden aynı şekilde yararlanmaya devam etme,

İşten çıkış bildirgesi verilmezse ne olur?

İşten çıkan kişi çıkış bildirgesini göndermezse asgari ücretin 1/10’u kadar ceza öder.

Sigorta durumu pasif ne demek?

İşten ayrılan kişi 3 ay boyunda sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Bu 3 aylık süreçte kişinim sigorta durumu pasif olarak gözükür.