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İsteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar nelerdir?

Vatandaşlar, herhangi bir çalışma durumu olmadan isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen vatandaşlar, bu konuyla ilgili araştırmalarını yapmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı nasıl olunur? İsteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar nelerdir? Bu haberimizde isteğe bağlı sigortalı olmak ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. İşte isteğe bağlı sigortalı olmak ile ilgili tüm detaylar...

28 Aralık 2021 Salı 21:21
İsteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar nelerdir?
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İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişiler, bir işte çalışmadan, kayıt şartı aranmadan dışarıdan para ödenerek emekli olmaktadır.

İsteğe bağlı sigortalı olma şartları

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir.

Türkiye’de yaşıyor olmak

Türk vatandaşı olmak

Esnaf,tarım ya da şirket ortaklığı kayıtları olmaması

İsteğe bağlı sigorta başvurusu

Hangi sigorta kolunda prim ödenecekse onunla alakalı dışarıdan sigorta ödeme başvurusu formu doldurulmalıdır.

Doldurduğunuz formu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeniz gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primi hesaplama

Aylık olarak ödenen sigorta ücreti, asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Sigorta primi aşağıdaki bilgilere göre hesaplanır;

Aylık asgari isteğe bağlı bağkur  primi, toplam asgari ücretin% 32'si ise 7,5 katıdır.

Diğer beş tür tarım sigortası için ödenecek asgari prim, 2020'de 27 gün için toplam asgari ücretin% 34,5'i, 2021'de 28 günlük kısmın% 34,5'i ve 2022'de 29 günlük kısmın% 34,5'i. Ödenecek.  2023'te 30 günlük kısmın % 34,5'ini oluşturacak. En yüksek bu değerin 7,5 katı olacaktır.

Ev hanımı sigortası için asgari aylık prim, 2020'de toplam asgari ücretin 27 günlük tutarının% 32'si, 2021'de 28 günlük tutarın% 32'si, 2022'de 29 günlük tutarın% 32'si ve 2023.% 32'nin bir kısmı. En yüksek bu değerin 7,5 katı olacaktır.

2021  yılında en düşük  isteğe bağlı emekli maaşı 1500 TL’dir.

İsteğe bağlı sigorta ödemesi

İsteğe sigorta yatırma işlemleri tüm sigorta kolları için T.C. kimlik sigortası ile yapılır. Ödeme işlemleri,

İsteğe bağlı bağ-kur ve ev hanımı sigortası için T.C. ile SGK ödemeleri-Bağkur prim menüsünden ve

Ek5 tarım sigortası için de TC ile SGK Ödemeleri- Ek5/Ek6-Kısmi İBS-Toplululuk Sigortası menüsünden yapılmaktadır.

İsteğe bağlı sigortada kaç yılda emekli olunur?

01 Mayıs 2008 tarihi ve daha sonraki kapsamlarda sigorta girişi olanlar;

İsteğe bağlı bağkur ya da ev hanımı sigortasında tamamlanacak süre : 9000 gün ,yaştan emeklilik için de 5400 gün olarak belirlendi.

Ek -5 tarım sigortasında normal emeklilik için tamamlanacak süre 7200 gün ,yaş olarak da 5400 gündür.

Bazı istisna durumlar haricinde toplu prim ödeyerek emekli olmak maalesef mümkün değildir. Geriye dönük sigorta ödemesi ile prim ödeyerek emekli olma durumları şu şekildedir;

SGK borçlanması yapılabilir. Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması bunların arasında yer alır.

Tarımsal kesintiye istinaden eğer kayıt da varsa 01 ekim 2008 tarihinden önceki kesintiler için geriye dönük bağkur açılabilir. Belirtilen alanlar dışında SGK kapsamında toplu ödeme yani toplu borçlanma ya da dışarıdan emeklilik imkanı yoktur.

İsteğe bağlı bağkur sigortası ve ev hanımı prim borcu sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4b-borc-durumu

İsteğe bağlı 4b bağkur ve ev hanımı isteğe bağlı tescil sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz

https://www.turkiye.gov.tr/4b-tescil-kaydi

Ek 5 tarım sigorta primi öğrenme  ve tescil sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ek5ek6-tescil-kaydi-ve-borc-dokumu

 

 


Son Güncelleme: 28.12.2021 21:21
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