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İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişiler hangi şartları sağlaması gerekiyor? Ne kadar süre zarfında emekli olabilirler?

İsteğe bağlı BAĞ-KUR başvurusunda bulunmak isteyenler bu sürecin nasıl ilerlediği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırmak için aranan şartlar nelerdir? İsteğe bağlı sigorta yaptıran kişiler ne kadar ödeme yapacaktır?

02 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen kişiler hangi şartları sağlaması gerekiyor? Ne kadar süre zarfında emekli olabilirler?
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İsteğe bağlı Bağkur primi nedir? İsteğe bağlı sigorta, dış sigorta ödemeleri ile prim ödeyebilen isteğe bağlı sigorta branşlarından biridir. Diğer isteğe bağlı sigorta türlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Yazımıza tüm detaylar dahil edilecektir. Kendiniz sigorta ödeyerek ve dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Bu yazıda kimin ve hangi koşulları seçebileceği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

Herhangi bir işyerinde veya işyerinde çalışma zorunluluğu olmaksızın dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkı elde edilen sigorta kolu.

2020 İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Şartları Nelerdir?

4b isteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında sigorta ödemesi yapmak için gerekli koşullar aşağıdaki gibidir;

  • Sigortalı olarak çalışmayanlar,
  • Aktif vergi kaydı veya ortaklığı olmayan ve tarımsal kaydı olmayan 18 yaş ve üstü tüm Türk vatandaşları, isteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında katkı payı ödeyerek emeklilik hakkına sahiptir.

2020 İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Nasıl Yapılır?

İkamet ettiğiniz sosyal güvenlik merkezine elden veya posta yoluyla başvurabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvurabilirsiniz. Başvuru için, Ziraat Ticaret Odası veya İl / Aile Tarım Müdürlüğü nezdinde tarım sicil kaydınızın bulunmadığını gösteren belge, isteğe bağlı sigorta giriş beyannamesi ve kimlik fotokopisi yeterlidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvuru E-Devletten Nasıl Yapılır?

Başvuru formu kullanmak yerine e-devlet üzerinden online olarak kolayca başvurabilirsiniz.

  • Sosyal güvenlik kurumu 4B'nin e-devlete isteğe bağlı ilk kayıt sayfasından başvurabilirsiniz.
  • Dilerseniz buradan telefon numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yaparak da doğrudan başvuru yapabilirsiniz.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Başvuru Formu

Başvuru için gerekli olan en önemli belge başvuru formudur. Bu formu eksiksiz doldurmalısınız.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Primi Ne Kadar 2020


İsteğe bağlı BAĞ-KUR aylık primi miktarı toplam asgari ücretin% 32'sidir. En yüksek bunun 7,5 katıdır. Bu hesaba göre;

  • 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 arasında isteğe bağlı
  • En düşük prim: 941.76 TL En yüksek 7063,20 TL olacak.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Primi Nasıl Ödenir?

SGK anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri, ATM, mobil veya İntenet bankacılığı kanallarına prim ödeyebilirsiniz.

  • T.C. ödeme işlemi rakamlar karşılığında gerçekleştirilir. Vadesi geçmiş borçlarınızı SGK Ödemeler-4B BAĞ-KUR geçmiş dönem menüsünden geri ödeyebilirsiniz, SGK Ödemeler-4b BAĞ-KUR prim menüsünden yapamazsınız.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Kaç Yıl Ödenir?

BAĞ-KUR’da normal emekli olmak için 25 yılı (yani 9.000 gün), emekli olmak için 5400 günü (yani 15 yıl) doldurmanız gerekmektedir. İsteğe bağlı BAĞ-KUR emeklilik yaşı, BAĞ-KUR başlangıç ​​tarihine göre belirlenir.

İsteğe Bağlı Sigorta Emekli Maaşı Ne Kadar? 2020

Alınacak emeklilik birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Emeklilik maaşı, gelecek maaş artış oranına göre sürekli güncellenmekte ve artırılmaktadır. Bu nedenle isteğe bağlı teminat kapsamında emeklilikte mevcut olan mevcut emekli maaşını hesaplamak biraz zordur. Bu durumda 2020 yılında ödenmesi gereken asgari emekli maaşı 1500 TL'dir.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Borcunuz ne kadar, Borcunuz nedir, hangi tarihten itibaren gönüllü ödemeye başladınız ve e-devlet sistemindeki toplam hizmet sürenizi;

  • SGK-4b Borç Durumu / Hizmet Bilgileri 4b / Hizmet Bildirimi 4b sayfasından kontrol edilebilir.
  • Dilerseniz size en yakın SGK'dan borcunuz ve sicil bilgileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta İptali Nasıl Yapılır?

Durdurmak, dondurmak veya iptal etmek için dosyanın bulunduğu sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekiyor. Her zaman isteğe bağlı ücretsiz bir dilekçe ile engelleme hakkına sahipsiniz. Ayrıca sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda, vergi sicilini açtığınızda, Ziraat Ticaret Odası veya İl / Bölge Tarım Bürosu'nda zirai sicil kaydını açtığınızda isteğe bağlı 4b sigortasını durdurmalısınız.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Kapanış Dilekçesi

isteğe bağlı bağkur kapanış dilekçesi öneği aşağıdaki gibi olabilir.

  • ……………. Sosyal Güvenlik Merkezine

  • Kurumunuzda …………………………. 4b sicil numarası ve ………………… T.C. numaram üzerinden ……/…./20.. tarihinden beri isteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödüyorum. Sigortalılığımın ………………………………….. ( gerekçenizi yazın) ……/…./20.. tarihi itibariyle durdurulmasını arz ederim. 

 



Son Güncelleme: 02.11.2020 15:08
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