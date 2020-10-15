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İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir?

İsteğe bağlı olarak sigorta yaptıracak kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Çalışmayan kişiler için sigortalılık düzeni nasıl olmaktadır? 3.5 yıl kuralı nedir? Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Haberimizde isteğe bağlı sigorta konusuna ayrıntılarıyla yer verdik.

15 Ekim 2020 Perşembe 04:23
İsteğe Bağlı Sigorta Yaptıracaklar Nelere Dikkat Etmelidir?
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İsteğe bağlı bir sigorta olarak bilinen sigorta, kişilerin isteğe bağlı bir prim ödeyerek sigortalamasına ve ardından emekli olmasına izin verir. 3,5 yıl kuralı, özellikle gönüllü sigorta alanında dikkate alınmalıdır.

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Dikkat Edilecekler

Gönüllü sigorta, çalışmayanlar, ev hanımları, öğrenciler ve yarı zamanlı çalışanlar dahil olmak üzere kendi gereksinimlerinize göre SGK'ya giriş yaparak dışarıdan elde edilen primlerin adıdır. Aylık isteğe bağlı sigortayı tamamlamak için sosyal güvencesini ve eksik çalışma günlerini 30 güne kadar sürdürme imkanı, yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlara uygulanabilir.

Temel olarak isteğe bağlı sigortada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

  • 18 yaş üstü,
  • Kısaca 4A altında çalışan zorunlu sigortalı olmamak,
  • Çalışma saatleri 4A ise, dinlenme günleri hariç ayda 30 günden az çalışmak,
  • Sigorta emekli maaşı almadığı için, SGK'ya yazılı tebligat verilmelidir.

İlk defa sigorta başvurusu yapmak isteyenlerin, e-devlet departmanı aracılığıyla da "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Beyanı" formu ile SGK'ya başvurmaları gerekmektedir.

Çalışmayanlar İçin Sigortalılık Yöntemi

Seçici sigorta başvurusu yapılıyorsa, fonlarda sigortalı olarak çalışmak gerekir. Elbette 506 sayılı hukuki kapsamda yer alan sigorta döneminin başladığı tarihte 4a, 4b ve 4c maddeleri ve geçici 20 nci maddesi ile birleştirilmesi gerekmektedir. İçeride. Bu duruma ek olarak 4a kapsamında sigortalı olanlar, ayda 30 günden az çalışanlar veya tam zamanlı çalışmayanlar ve ayda 30 günden az olanlar isteğe bağlı sigorta primlerini ödeyebilir ve kıtlık süresini uzatabilir. 30 güne kadar.


Öte yandan isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının yazılı olarak beyan ettiği prim matrahının aylık gelirinin% 32'si, prim matrahı olarak gelirin alt ve üst sınırları dahilinde hesaplanır. Sigorta priminin% 20'si malullük ve yaşlılık, ölüm sigortası,% 12'si genel sağlık sigortası primi olarak hesaplanır.

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelerde ya da yabancı işyerlerinde çalıştıklarını varsayan işveren çalışanlarının sigorta prim oranı,% 20'ye ek olarak, Türk işçiler gönüllü olarak genel sağlık sigortası primi kapsamındadır.

Bu ayki toplam işgücü harcamasında 30 günden azını koruyanlar ile işini yarı zamanlı iş sözleşmesi için kullanıp ay ortasında 30 gün iş yapanlar veya bu hizmeti almak isteyenler 3 İşsizlik sigortası yardımlarının yüzdesi. İsteğe bağlı sigorta priminin gelecek ayın sonundan önce ödenmesi önemlidir.

Bu kapsamda, hizmet sağlayıcı veya hak sahibinin ödenmediği süre içinde hizmet olarak kabul edilmeyecek ve gecikme nedeniyle ödenmeyen süre içinde hizmet ilgili aydan itibaren en geç 12 ay içinde hizmet olarak kabul edilmeyecektir.

3,5 Yıl Kuralına Dikkat Edilmeli

Bu konudaki önemli nokta 3.5 yıl kuralına dikkat etmektir. 4A ve Bağkur'a göre sigorta primleri 1 Ekim 2008 tarihinden önce gönüllü olarak ödenebilir. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan isteğe bağlı sigortalılık durumu sadece Bağkur kapsamında değerlendirilmektedir.

Bu nedenle SSK şartlarında emekli olmak isteyenler ile SSK aylığı almak isteyenler bu değişikliği kesinlikle düşünmelidir. SGK primlerinin son 7 yılda kısa vadeli olarak ödenmesi için, son 2520 gün içinde 1260 gün (3,5 yıl) SGK primi ve Bağkur kapsamında daha fazla isteğe bağlı sigorta primi.



Son Güncelleme: 15.10.2020 04:23
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Anahtar Kelimeler:
Sigortaİsteğe Bağlı Sigorta
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