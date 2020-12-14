İsteğe bağlı sigorta ne demektir? Kimler bu sigortayı yaptırabilir? Başvuru şartları nelerdir?

İsteğe Bağlı Sigorta, kişilerin çalışmadıkları zamanlarda prim ödeyebilecekleri, emeklilik ve diğer hizmetlerden dış prim ödemeleri ile yararlanabilecekleri bir sigorta türüdür. Sosyal güvenlik düzenlemelerimizin bize verdiği en güzel haklardan biri dış ödemelerle emekliliktir. BAĞ-KUR, SSK vb. İsteğe bağlı çok sayıda sigorta türü vardır ve ayrı bir sigorta türünden prim ödeyebilirsiniz.

Ek 5 Tarım Sigortası Nedir, Şartları Nelerdir?

4a SSK altında primleri dışarıdan ödeyebileceğiniz sigorta türüdür. Ek 5 4a isteğe bağlı prim ödemesi yapmanız için;

Tarım veya ormancılıkta günlük, mevsimlik işlerde çalışıyor olmalısınız ve bir çiftçi siciline tüccar veya ortaklık kaydınız olmamalıdır. Bu kapsamda ödenen sigorta primleri, eski adıyla SSK olan 4a kapsamına giren hizmetler olarak değerlendirilir.

Bu nedenle emeklilik gereksinimleri, BAĞ-KUR ve diğer sigorta sektörlerinden daha esnektir. Daha az prim günü ile emekli olabilirsiniz.

Ek bir 5 çiftlik sigortası olmak için tarım, çiftlik kaydı, vergi veya ortaklık gibi belgeler olmamalıdır. Bu şartların yerine getirilmesi halinde ek 5 tarım sigortası başvurusu ikamet edilen yerdeki Ziraat Odasından çiftçilik kaydı bulunmadığını teyit eden bir belge ile ikamet adresindeki Sosyal Güvenlik Merkezine yapılabilir.

Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigorta Nedir, Şartları Nelerdir?

Bu sigorta türü, ev hanımlarının isteğe bağlı olarak BAĞ-KUR kapsamında prim ödemesine imkan veren bir sigorta türüdür. Bu kapsamda primi ödemek için;

Ev dekorasyonları, danteller vb. esnaf vergisi veya tarım kaydı olmadan kendi başınıza satmalısınız.

Ayrıca aylık prim açısından en düşük ödemeleri yapabileceğiniz sigorta türüdür.

Bu bağlamda, ev kadınları aylık düşük prim ödemesi yaparak emekli olabilmektedir. Bu kapsamda BAĞ-KUR açabilmek için öncelikle vergi dairesinden vergiden muaf olunduğuna dair belge alınması ve ardından isteğe bağlı BAĞ-KUR başvuru formu ile ikametgahın bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı BAĞ-KUR Nedir, Şartları Nelerdir?

BAĞ-KUR bünyesinde isteğe bağlı olarak prim ödeyebileceğiniz sigorta türüdür. Koşullar, Ek 5 ve ev kadınları sigorta türüne göre biraz daha hafiftir.

Vergi mükellefi veya iş ortağı olmadığınız için, takdir yetkiniz için tarımsal bir sicil sahibi olmazsınız.

Bu kapsamda en düşük katkı payını ödeyenler brüt asgari ücretin %32'si oranında prim öderler. Primi gönüllü olarak ödemek isteyen herkes bu konuda primi ödeyebilir ve emeklilik koşulları BAĞ-KUR’a göre hesaplanır.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmek İçin 5510 Sayılı Yasanın Aradığı Asgari Yaş Kaçtır?

En az 18 yaşında olmalısın. 18 yaşın altındaki kişiler sigortalı olamaz. Bu gerekliliğe ek olarak, Türkiye'de de ikamet etmeli ve gerektiğinde Türk vatandaşı olması gerekir. 18 yaşın altında sigorta süresi varsa emeklilik hizmetlerine dahil edilmeyecek ve 18 yaş başlangıç ​​olacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu Nasıl, Nereye Yapılır?

Başvuru süreci;

İkamet ettiğiniz sosyal güvenlik merkezine veya e-devlet aracılığıyla başvurabilirsiniz. Ziraat Odası İl ve İlçe Bürosunda çiftçilik kaydının bulunmadığına dair başvuru formuna bir belge eklemeniz gerekmektedir. Ek olarak Ek5 tarım sigortası için başvuruyorsanız, başvuru formunu muhtarın imzalaması gerekmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Başvurunun yapılması için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

BAĞ-KUR isteğe bağlı başvuru formu. E-devlet üzerinden başvuruyorsanız herhangi bir belge sunmanıza gerek yoktur.

Ev hanımı sigortası başvuru formu, Vergi Dairesinden alınan gelir vergisi muafiyetini gösteren yazı.

Tarım sigortası başvuru formunun Ek 5'i, Ziraat Odasında kayıt olmadığını teyit eden bir belge.

İsteğe Bağlı Sigorta Başvurusu E-Devletten Nasıl Yapılır?

Dilerseniz isteğe bağlı Bağkur'a e-devlet sisteminden kolayca başvurabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden başvurmanız yeterlidir. Başvuru yaptıktan sonra sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vermenize gerek yoktur.

E-devlet üzerinden T.C. numarasıyla başvurması için www.turkiye.gov.tr adresini kullanın.

İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı Hangi Tarihtir?

Ek 5 tarım sigortası, başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulduğu gün başlar. Ev hanımları için isteğe bağlı BAĞ-KUR başvurudan sonraki gün açılır.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Prim Oranı Kaçtır?

Kazanç oranları ve hesaplamalar sigorta türüne göre değişir.

İsteğe bağlı sigorta için asgari brüt ücretin %32'si oranında prim ödersiniz.

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta durumunda, 2019 yılı için günlük brüt asgari ücreti 26 ile çarparak bulunan miktarın %32'si oranında prim ödersiniz. Bu 26 günlük hesaplama yılda bir puan artacak ve 2023'e kadar 30 günden fazla ödeyeceksiniz. Yani 2020'de 27 gün, 2021'de 28, 2022'de 29 ve 2023'te 30 gün hesaplanacak.

Ek 5'de tarım sigortası, 2019 yılı için asgari brüt ücretin günlük tutarı 26 ile çarpılarak belirlenen tutarın %34,5'ini öder. Bu 25 günlük hesaplama her yıl bir puan artacak ve 2023'te 30 günlük brüt asgari ücretin %34,5'ini ödemek zorunda kalacaksınız.

İsteğe Bağlı Sigortalılık Kapsamında Ödenen Primler Hangi Sigorta Kolu İçin Dikkate Alınmaz?

Yukarıdaki tüm sigorta türleri için ölüm sigortası, yaşlılık primi ve genel sağlık sigortası dahildir. Yani tüm sigorta türlerinde emeklilik, malulen emeklilik haklarından, düzenli sağlık sigortası devreye alarak hastanelerden yararlanabilirsiniz.

Yukarıdaki sigorta türlerinden analık veya emzirme hakkı alamazsınız. Başka bir deyişle, bu sigortalardan birini ödeme yapmak için kullanırsanız, sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenen emzirme yardımlarından yalnızca bir kez yararlanamayacaksınız; kadınsanız, doğum öncesi ve sonrası analık iş görmezlik parasından yararlanamayacaksınız. İş kazaları ve meslek hastalıkları yönetmeliği sadece Ek 5 tarım sigortası için geçerlidir.

İsteğe Bağlı Sigorta İptali Nasıl Yapılır?

Belirtilen tüm sigorta türlerini dilekçe ile iptal edebilirsiniz. Sigorta iptali için dilekçe öneği aşağıdaki gibi olabilir.

………….. Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzda ……………………………. sicil numarası ve …………….. T.C. numarası üzerinden sigorta ödemesi yapmaktayım. ………………………………. gerekçesiyle …../…./20 tarihi itibariyle sigortamın durdurulmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Ay Ödenmezse İptal Olur?

İsteğe bağlı BAĞ-KUR ve ev hanımları için ödenmemiş borcun 12 ayı aşması durumunda borç iptal edilecek. Ancak Ek 5'te yer alan tarım sigortasında kalan borcun 12 ayı aşması halinde iptal edilmeyecektir.

İsteğe Bağlı Sigorta Borcu Silinir Mi?

İsteğe bağlı BAĞ-KUR borcunuz 12 ayı geçerse otomatik olarak silinecektir. Ayrıca ek 5 tür tarım sigortası ve isteğe bağlı BAĞ-KUR dilekçesi ile de borçlarınızı silebilirsiniz. Dilekçenizde son ödemeden itibaren prim ödemenizin bittiğini beyan etmeniz durumunda hizmet ödemenizi gün sayısı kadar saklayacaktır. Kalan hizmetler ve borçlar silinir. İleride bu silinen süreleri artık hizmetten hariç tutamayacağınızı bilmeniz önemlidir.

İsteğe Bağlı Sigorta Kaç Yıl Ödenir?

Ek 5 Tarım sigortası emeklilik koşulları SSK kapsamında değerlendirilmektedir. Bu nedenle emeklilik koşullarını SSK'ya göre kontrol etmelisiniz. İlk kez 2019 ve sonrasında sigortalıysanız ve daha önce sigortanız yoksa kadınsanız 58 yaşında 7.200 gün, erkek iseniz 7200 gün 60 yaşında emekli olabilirsiniz. İsteğe bağlı BAĞ-KUR ve ev hanımı sigortası türleri BAĞ-KUR hizmetleri olduğundan emeklilik koşulları BAĞ-KUR’a göre hesaplanmaktadır. BAĞ-KUR’da veya diğer sigorta kollarında girişiniz yoksa, bu sigorta kollarında ilk kez 2019 yılında prim ödemeye başlarsanız, erkek iseniz 9000 gün içinde, kadınsanız 58 yaşında 9.000 gün emekli olursunuz.

İsteğe Bağlı Sigorta Ödemesi Nasıl, Nereye Yapılır?

Ödeme işlemi:

Bunu herhangi bir banka veya PTT şubesinden, ATM'den veya mobil veya çevrimiçi bankacılıktan yapabilirsiniz.

Ek 5 tarım sigortası ödemesini Ek 5 / Ek 6 / Kısımdaki TC numarası ve toplum sigortası ödeme menüsü üzerinden ödeyebilirsiniz,

Ayrıca isteğe bağlı BAĞ-KUR ve Ev Hanımı Sigortasını 4b BAĞ-KUR prim menüsünden T.C. numaranızla ödeyebilirsiniz. Her ayın sigorta borcunu bir sonraki ayın bitiminden önce ödemelisiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Avantajları Nasıldır?

İsteğe bağlı sigorta primi ödeyerek, çalışmak zorunda kalmadan emekli olabilirsiniz. Ödenecek aylık prim oranı, normal sigortaya göre daha düşüktür. Emeklilik haklarına ek olarak, sigortalı ve ailesi tıbbi bakım hakkına sahiptir.

İsteğe bağlı teminat ve ev hanımı sigortası ile doğum izni ve hastalık sigortası ödemedikleri için bu kapsamda herhangi bir haktan yararlanamazlar. Bununla birlikte, ek5 tarım sigortası için ödeme yapanlar işle ilgili yaralanmalar ve meslek hastalıkları için sigorta alacaklar.

İsteğe Bağlı Sigorta Aile Yardımı Almaya Engel Mi?

Bu sigortanın aile yardımına engel olup olmayacağının cevabı çözülmeyi beklemektedir. Eşiniz ek 5 tür tarım sigortası kapsamında sigorta primi öderse, eş yardımı olarak da bilinen asgari geçim ödeneğinden yararlanamazsınız. Ancak isteğe bağlı BAĞ-KUR ya da ev hanımı isteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında sigorta primi ödüyorsa, eşinizden yardım almaya devam edebilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Borç Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Borçlarınızı ve sicil durumunuzu e-devlet sisteminden kolayca bulabilirsiniz. www.turkiye.gov.tr, Telefon numaranız ve e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Tescil Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İsteğe bağlı kapsamında ne kadar hizmetinizin olduğunu sorgulamak isterseniz, e-devlet sistemindeki SGK-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü menüsü üzerinden kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

İsteğe Bağlı Sigorta Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Sigortadan düzenli olarak yararlanabilmeniz için prim borcunuzun iki ayı geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir harici sigorta ödeme türünde (GSS dahil) borcunuz varsa ve başka bir sigorta şubesinden ayrılırsanız ve ödemeye başlarsanız, önceki sigorta borcunuzu ödemelisiniz. Aksi takdirde sağlık açılmaz.

İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Şartları Nelerdir?

Emeklilik için prim günlerinin sayısı ve yaş sınırı, kayıt tarihine bağlıdır. 1 Mayısıs 2008 tarihinde veya sonrasında ilk kez işe başlayan tüm kişiler için tüm sigorta türlerinin koşulları aynıdır. Erkeklerin ve kadınların BAĞ-KUR normal olarak emekli olabilmeleri için gerekli olan prim gün sayısı 9.000 gün iken, erkekler için ideal yaş şartı 60, kadınlar 58'dir. SSK aralığında yaş şartı aynı olmakla birlikte prim gün şartı 7.200'dür.