İsteğe bağlı emeklilik şartları nelerdir, nasıl yapılır?

Çalışma gerektirmeden dışarıdan prim ödeme yolu ile emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Dışarıdan prim öderseniz SSK’ya oranla düşük miktarda prim öder ve emekli olabilirsiniz.

Dışarıdan prim ödeme yolu ile emeklilik

İstek doğrultusunda kişi primini çalışmadan dışarıdan öderse ve bu yolla emekli olursa buna dışarıdan emeklilik denir.

İsteğe bağlı sigorta

Kişi isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorsa öncelikle bazı şartları yerine getirmelidir. Bu şartlar her iş için değişebilir. Genel anlamda ise aşağıdaki şartlar aranır:

Sigortalı olmamak

Aktif çiftçilik, vergi kaydı ve şirket ortaklığı üzerine bir kayıt olmamalı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve de Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet edilmeli.

İsteğe bağlı sigortada emeklilik

Bu sigorta için ilk defa 01.05.2008 tarihi itibari ile başlayanlar aşağıdaki belirtilenlere uygun olmalıdır:

Bağkur kapsamındakiler erkekler için 9000 gün yaş olarak 60 yaş, kadınlar için 9000 gün yaş olarak ise 58 yaş ile emeklilik hakkı kazanırlar. Verilen tarihle aynı başlayanlar ya da sonradan başlayanlar erkekler için 5400 gün yaş olarak 63 yaş, kadınlar için de 61 yaşa gelince emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

kapsamındakiler erkekler için 9000 gün yaş olarak 60 yaş, kadınlar için 9000 gün yaş olarak ise 58 yaş ile emeklilik hakkı kazanırlar. Verilen tarihle aynı başlayanlar ya da sonradan başlayanlar erkekler için 5400 gün yaş olarak 63 yaş, kadınlar için de 61 yaşa gelince emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Aynı tarihte (01.05.2008) ya da sonrası için sigorta girişi olan ve isteğe bağlı olarak SSK’dan devam edenler de erkekler için 7200 gün yaş olarak 60 yaş, kadınlar için 7200 gün yaş olarak da 58 yaş şartları ile emeklilik hakkı kazanırlar. Erkekler de 5400 gün de yaş şartı 61’dir kadınlar için ise 63’dür.

Yine aynı tarihte bu sefer verilen tarihin öncesinden bir sigorta veya da bağkur başlangıcı var ise şartlarda değişiklik söz konusu olabilir.

İsteğe bağlı sigortada emekli olabilmek için kaç yıl gereklidir?

Normal koşullarda 01.05.2008 tarihinden sonra veya o tarihte sigorta başlangıcınız var ise yaştan emekli olabilmek için minimum 5400 günü tamamlamanız gerekmektedir. Yani 15 yıl çalışmış olmalısınız. Normal emeklilik için bu gün sayısı SSK kapsamında 7200 gündür. Bağkur’da ise 9000 gün olarak belirlenmiştir.

Verilen tarihten öncesinde başladıysanız sigortanızın giriş tarihine ve de prim ödeme gününü sayısına göre değişir.

İsteğe bağlı sigorta ve emeklilik yaşı

Emeklilik için yaş prim ödemesine ve de sigorta başlangıç zamanına göre değişir. Kadınlar için, 01.05.2008 tarihi sonrasında sigortalı ya da bağkurlu fark etmeden 58 yaşını tamamlamalılar. Erkekler de ise bu yaş 60’dır. Bunun yanı sıra belli bir tarihe kadar prim ödemesi tamamlanmadığı takdirde bu yaş 65 olur.

İsteğe bağlı bağkur emekliliğinde yaştan emekli olabilmek için minimum 5400 gün yani 15 yıl çalışılması gerekir. Normal emeklilik de ise minimum 9000 güne tamamlanmalıdır.

İsteğe bağlı sigorta ücreti hakkında

İsteğe bağlı sigorta ödemesinde brüt asgari ücret baz alınarak en düşük sigorta birimi belirlenir.

İsteğe bağlı sigortada emekli maaşı ücreti ne kadardır?

İsteğe bağlı sigortada emekli maaşı hesaplanırken kişinin bütün çalışma hayatı süresince ödediği primlerin bir ortalaması alınır. Maaşlar birçok etken göz önüne alınarak hesaplama yapılır. Emekli maaşı hesaplamasında en çok prime esas kazancın ortalaması bunun yanı sıra primin dönem içinde ödemeleri, primin ödendiği sigorta kapsamı göz önüne alınır.