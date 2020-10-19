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İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı

Kocaeli Gebze’de trafikte hareket halinde olan bir otobüsten durak harici inmek isteyen bir vatandaş, şoför ile ilk önce tartıştı sonra otobüsü frenine basarak durdurdu.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:53
İstediği yerde inemeyince seyir halindeki otobüsün frenine bastı
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Kocaeli Gebze’de meydana gelen olayda Mustafa Pak idaresindeki bir özel halk otobüsü seferini gerçekleştirirken yolculardan biri durak dışında bir yerde inmek istedi.

Şoför bu duruma karşı çıkarak durak harici indiremeyeceğini belirtti. İnmek için direten ve eşinin hamile olduğunu söyleyen yolcu sinirlenerek şoförün yanına giderek tartışmaya başladı.

AYAĞI İLE FRENE BASTI

Tartışmanın büyüdüğü yolcu otobüsünde inmek isteyen sinirli yolcu inemeyeceğini anlayınca bir anlık refleks ile hareket halindeki otobüsün frenine bastı. Tüm yolcuların hayatını riske atan ve yolcu bu hareketi ile büyük korku saçtı.


TARTIŞMA YİNE DEVAM ETTİ

Otobüsün durmasının ardından yine tartışmaya devam eden ikili şoförün şikayet edeceğim demesiyle sakinleşmeyen yolcu için otobüs şoförü Polis ekiplerini aradı.

 

“Can güvenliğimiz yok resmen”

Yaşadığı olay ile ilgili konuşan şoför yolcuya istediği dışında yol durağı dışında durduramayacağını belirttiği halde yolcunun ısrar ettiğini istediğinin gerçekleşmemesi üzerine yolcunun ayağı ile fren bastığını ve otobüsün aniden durduğunu anlatarak hem yolcuların hem de aracın arkasından gelen araçları tehlikeye attığını söyledi.

Şikayette bulunsa da sonucun ne olacağını bilmediğini söyleyen şoför zor koşullar altında çalıştıklarını ve gerçekten can güvenliklerini olmadığını sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 19.10.2020 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsüGasp
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