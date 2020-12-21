İstanbul'un yanı başındaki Kartepe beyazlara büründü

Kocaeli’nin en sevilen yerlerinden olan ve hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbulluların uğrak yeri olan Kartepe ilçesinde kayak tutkunlarının uğrak yeri olan kış aylarında insan akınına uğrayan Samanlı Dağları’na dört gözle beklenen mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde başlayan ve etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam hala devam ediyor.

Karın yağmaya başlaması ile birlikte Kartepe kısa bir beyaza büründü.

KARTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Özellikle kış mevsiminde büyük ilgi gören Kartepe’ye ulaşım oldukça kolay. Yolların iyi durumda olması Karatepe’ye Özel araçla gitmek isteyenler için TEM otoyolunda giderken İzmit ve Kartepe tabelasını takip ederek 1-1.5 saat arasında Kartepe'ye ulaşmak oldukça kolay. Öte yandan Ankara'dan giden yolcular ise TEM otoyolunu kullanarak Sapanca gişelerden sonra İzmit istikametinde devam edip, 8 km sonra Maşukiye'ye vararak buradan rahatlıkla Kartepe’ye ulaşılabilir.