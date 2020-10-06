İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı

İstanbul Şişli’de bir berber dükkânından gelen sesler ile vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine gelen polis ekipleri berberin dükkânda parmağından yaralı bir şekilde buldu. Nedeni bilinmeyen olayda yaralı berber hastaneye götürülürken berberin otomobilinden ruhsatsız silah çıkarken olay ile alakası olduğu düşünülen 6 kişi gözaltına alındı.

06 Ekim 2020 Salı 21:50
İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı
Takip Et:

Şişli’de öğle saatlerinde meydana gelen olayda Merkez Mahallesinde bir berber dükkânından gelen bağrışma sesleri üzerine vatandaşlar tarafından polis ekipleri arandı. Yapılan ihbar neticesinde olay yerine birçok polis ekibi gelirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak işyerine girdi. İşyerinde yapılan inceleme sonrasında herhangi bir suç ve olay bulunamazken berberin parmağı yaralı bir şekilde hastaneye gittiği öğrenildi. Yaralının gittiği hastaneye giden güvenlik güçleri berberin cipinde yaptığı incelemede ruhsatsız bir silaha rastladı.


Cipten ruhsatsız tabanca çıktı

Çevre güvenlik kameralarında rastlanan görüntülere göre yaralının cipe binip gittiği anlar kaydedildi. Polisler hastaneye vardıklarında yaptıkları incelemede berberin cipinde ruhsatsız bir silaha rastladılar. Silah incelenmek üzere polis karakoluna götürüldü.

6 şüpheli gözaltına alındı

Olayı araştıran polis ekipleri 6 şüpheliye ulaşırken .Olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği alınacak olan ifadeler neticesinde belli olacak.Yaralanan berberin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.Tedavisi gittiği hastanede devam etmekte.



Son Güncelleme: 06.10.2020 21:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şişliAkılalmaz Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal mesafeye uymasını söyleyince otobüste kavga çıktı!
Sosyal mesafeye uymasını söyleyince otobüste kavga çıktı!
Milyonlarca kişi tarafından beklenen erken emeklilik haberi geldi!
Milyonlarca kişi tarafından beklenen erken emeklilik haberi geldi!
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var
Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var
Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı
Nikahı zehir eden olay! Gelin gözyaşlarını tutamadı
Saç ekimi fiyatları ne kadar?
Saç ekimi fiyatları ne kadar?

Popüler Haberler

Azerbaycan'da 2020 yılı ev kiraları ne kadar?
Son günlerde gündemde olan Barbaros Şansal kimdir?
Özgü Namal' ın kocası Serdar Oral vefat etti! Serdar Oral kimdir?
2021 Emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası beklenti anketi yaptı!
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Ekim 2020 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2020 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!
Altın ne kadar oldu? 6 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 6 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Kredi notu 0 olana yada düşük olana kredi veren güncel bankalar
MSB PERTEM'den sözleşmeli er başvuru başladı! 2020 MSB Sözleşmeli ER alımı başvuru şartları nelerdir?
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik hesaplama ve emeklilik ile ilgili bilgiler
Adana Taşkapı neresidir? Ramo dizisinin çekildiği Taşkapı mahallesi neresidir?
Bankaların müşteri hizmetleri telefon numaralarına direk bağlanma yolları
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2020
Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
Türk telekom 10 gb bedava internet 2020
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.