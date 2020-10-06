İstanbul'un göbeğindeki berber dükkanında bir garip olay: 6 gözaltı

Şişli’de öğle saatlerinde meydana gelen olayda Merkez Mahallesinde bir berber dükkânından gelen bağrışma sesleri üzerine vatandaşlar tarafından polis ekipleri arandı. Yapılan ihbar neticesinde olay yerine birçok polis ekibi gelirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak işyerine girdi. İşyerinde yapılan inceleme sonrasında herhangi bir suç ve olay bulunamazken berberin parmağı yaralı bir şekilde hastaneye gittiği öğrenildi. Yaralının gittiği hastaneye giden güvenlik güçleri berberin cipinde yaptığı incelemede ruhsatsız bir silaha rastladı.

Cipten ruhsatsız tabanca çıktı

Çevre güvenlik kameralarında rastlanan görüntülere göre yaralının cipe binip gittiği anlar kaydedildi. Polisler hastaneye vardıklarında yaptıkları incelemede berberin cipinde ruhsatsız bir silaha rastladılar. Silah incelenmek üzere polis karakoluna götürüldü.

6 şüpheli gözaltına alındı

Olayı araştıran polis ekipleri 6 şüpheliye ulaşırken .Olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği alınacak olan ifadeler neticesinde belli olacak.Yaralanan berberin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi.Tedavisi gittiği hastanede devam etmekte.

