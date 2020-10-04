İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası! Taraflar birbirine girdi

Olay Şişli’nin en yoğun caddelerinden birinde meydana gelirken iddialara göre akşam saatlerinde trafiğin en yoğun oldu zamanlarda seyir halinde bulunan iki otomobil yol verme yüzünden bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması ve artmasıyla birlikte araçlarından inen taraflar sinirlerine hâkim olamayıp tekme ve tokatlarla birbirlerine girdiler. Araç içinde bulunan diğer kişilerindeya müdahil olmasıyla kavga büyüyerek arttı. Çevre sakinlerin müdahalesi ile biraz sakinleştirilen taraflar içlerinden birinin yeri düşmesiyle tekrar alevlendi. Yere düşen sürücüye yumruk atılmasıyla çevre sakinlerinin tekrar müdahalesi ile güçlükle ayırılabildiler. Tarafların uzaklaştırılması ve ile bir süre duran trafik tekrar akmaya başladı. Yaşanan bu kavga anları ise olay yerinden geçmekte olan bir motosikletlinin kask kamerasından saniye saniye kaydedildi.