İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası! Taraflar birbirine girdi

İstanbul Şişli’de yaşan olayda Şişli’nin en yoğun caddelerinden birinde meydana iki aracın birbirine yol verme yüzünden tartışan iki taraf daha sonra birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yaşanan o anlar bir ise motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

04 Ekim 2020 Pazar 10:34
İstanbul'un göbeğinde yumruklu trafik kavgası! Taraflar birbirine girdi
Takip Et:


Olay Şişli’nin en yoğun caddelerinden birinde meydana gelirken iddialara göre akşam saatlerinde trafiğin en yoğun oldu zamanlarda seyir halinde bulunan iki otomobil yol verme yüzünden bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması ve artmasıyla birlikte araçlarından inen taraflar sinirlerine hâkim olamayıp tekme ve tokatlarla birbirlerine girdiler. Araç içinde bulunan diğer kişilerinde kavgaya müdahil olmasıyla kavga büyüyerek arttı. Çevre sakinlerin müdahalesi ile biraz sakinleştirilen taraflar içlerinden birinin yeri düşmesiyle tekrar alevlendi. Yere düşen sürücüye yumruk atılmasıyla çevre sakinlerinin tekrar müdahalesi ile güçlükle ayırılabildiler. Tarafların uzaklaştırılması ve ile bir süre duran trafik tekrar akmaya başladı. Yaşanan bu kavga anları ise olay yerinden geçmekte olan bir motosikletlinin kask kamerasından saniye saniye kaydedildi.



Son Güncelleme: 04.10.2020 10:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şişliKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı
Hırsızları cesurca püskürten kız şaşkınlık yarattı
Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti
Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti
Sokak köpeklerinden korkup,kaçarken düşen kişi hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinden korkup,kaçarken düşen kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti! Bilanço 2 kişi ağır 9 yaralı
Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti! Bilanço 2 kişi ağır 9 yaralı
Otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız hayatını kaybetti
Otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız hayatını kaybetti
2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun
2 dakikada 170 bin TL'lik vurgun

Popüler Haberler

ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Fakirlik maaşını hangi kurum veriyor? 2020 ssk fakir maaşı hangi şartlarda bağlanır?
Covid-19 ile mevsimsel alerjinin arasındaki fark nedir?
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Günlük burç yorumları 5 Ekim 2020 Pazartesi aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2020
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Yemin dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Yemin dizisi başlama tarihi
Ccorona virüsü paradan ve ayakkabıdan bulaşır mı?
Korona Halkbank Ekonomik İstikrar Kalkanı Destekleri ve Esnaf Kredileri
İNG Bank Konut Kredisi Faizlerini Arttırdı! ING Bank Yeni Konut Kredisi Oranları
Murat Kurşun kimdir? Ünlü türkücüye Ms hastalığı teşhisi konuldu! Ms hastalığı nasıl bir hastalıktır?
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Ekim 2020 Pazar
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Migros indirimli ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül kataloğu
3 Ekim 2020 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 3 Ekim 2020 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.