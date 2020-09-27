İstanbul’un göbeğin'de kapkaç terörü

Kapkaç terörü bu kez binlerce insanın bulunduğu İstanbul Taksim'de vatandaşların gözleri önünde oldu.

Üzücü olay 21 Eylül tarihinde öğlen saatlerinde İstanbul Taksimde meydana geldi. Taksim bölgesinde çalışan ve iş yerine yürüyerek giden genç kız bu esnada sokakta cep telefonuyla görüntülü konuşma yapıyordu.

O sırada genç kızı takip eden bir şahıs bir süre sonra genç kızın yanına yaklaştı ve bir çok kişinin gözleri önünde kızın telefonunun elinde kapıp kaçmaya başladı. Ne olduğunu bile anlamayan kız kapkaççının peşinden koştu ancak zanlı kayıplara karıştı. Genç kızın telefonunu şarj ettiği powerbank ise yol kenarına fırladı.

Bu esnada sokakta ki restaruantta yemek yiyen vatandaşlar yardım için genç kızın yanına geldi ve iyi olup olmadığını sordu. Üzeridenki şoku atlatan kapkaççıların hedefi olan kız ise bir süre sonra polis karakolunun yolunu tuttu.

Bu olaydan sonra kızın ihbarıyla o bölgeye polis ekipleri yönlendirildi ve polis çevredeki kamera kayıtlarını tek tek topladı ve kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışmalara başladı.