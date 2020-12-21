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İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp

Beyoğlu'nda market alışverişini yaparak evine gitmekte olan 50 yaşındaki bir kişi iki şahıs tarafından güpegündüz gasp edildi. Yere yatırılan adam ilk önce darp edildi daha sonra cebindeki 300 doları ve 125 lirayı alan gaspçılar kayıplara karıştı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:40
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp
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Sabah saatlerinde Beyoğlu Talimhane'de meydana gelen olayda öğrenilen bilgilere göre 50 yaşındaki Ali Rıza Ateş adlı bir vatandaş ihtiyaçları için gittiği marketten alışverişi yaparak evine gitmek istediği sırada yoldan geçen kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki şahıs Ateş’in arkasına takıldı. Ali Rıza Ateş’i bir süre takip eden şahıslar ara sokağa girdiklerinde yere yatırarak darp etmeye başladı. Darp edilen cebinde bulunan 300 doları ve 125 lirayı alan gaspçılar, daha sonra ardından koşarak kayıplara karıştı. Gasp edilen adam yerden kalktığı gibi gaspçıları kovalasa da yakalayamadı.

Yere yatırıp önce darp sonra gasp ettiler

Kaçan gaspçılar izlerini kaybettirirken Ateş, polis ekiplerine yaşadığı durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre olay yerinde gaspçıları aradılar. Çevre kameraların incelenmesi ve çevre vatandaşların sorgulanması ile 2 gaspçıyı arama çalışmaları başladı. 

'Tekme atıp beni yere düşürdüler sonra da parasını çaldılar'

Yaşadığı olayı şok içerisinde anlatan Ali Rıza Ateş, markete alışveriş için gittiğini marketten çıkarak eve gittiği sırada saldırıya uğradığını ve kendisini gasp eden kişilerin cebinden parasını alarak kaçtıklarını anlattı.

Olay yerinde gelen polisler ile birlikte emniyete giden Ateş ifadesi alınarak gaspçılardan şikayetçi oldu.



Son Güncelleme: 21.12.2020 16:40
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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluGasp
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