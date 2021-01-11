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İstanbul'un göbeğinde feci ölüm! Oğlu sinir krizi geçirdi

Şişli’de yaşlı bir kadın 6. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde can verdi. Sokakta geçenlerin şok geçirdiği olayda yaşlı kadının oğlu sinir krizi geçirdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
İstanbul'un göbeğinde feci ölüm! Oğlu sinir krizi geçirdi
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Sabah saatlerinde Şişli merkez mahallesinde gerçekleşen korkunç olayda öğrenilenlere göre evinde tek başına yaşayan 69 yaşındaki emekli banka çalışanı Gülten Sokulluoğlu iddialara göre 6 katta bulunan evinin penceresinin açtı. Açık olan penceren bir anda aşağı düşen yaşlı kadın sokaktan geçenlerin gözü önünde kanlar içerisinde kaldı.

Yaşlı kadının düştüğünün gören vatandaşlar hemen polis ekipleri ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk kontrollerinde yaşlı kadının hayatını kaybettiğinin belirledi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilirken olay yerinde incelemelerde bulundular. Olayı izleyen ve kameralar ile kaydeden bazı vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı.

Kadının oğlu olay yerinde sinir krizi geçirdi

Gerçekleşen korkunç olayın yaşlı kadının oğluna haber verilmesiyle olay yerine gelen oğlu annesinin cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştıkları genç adam teselli edilmeye çalışıldı.

Diğer taraftan bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ölen yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:49
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Anahtar Kelimeler:
şişliölüm
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