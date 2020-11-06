İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

Şişli ‘de öğle saatlerinde kimliği belirsiz baba ve oğlu, alacaklı oldukları 70 yaşındaki dede Celal S. ve 22 yaşındaki torunu Celal Ö.'nin işlettikleri inşaat şirketine geldi. İki taraf şirket önünde alacak-verecek meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine baba ve oğul, dede ve torunu önce darp etti. Kavganın daha da büyümesi üzerine saldırgan baba ve oğul tabancalarla dede ve toruna ateş açarak yaralanmalarına sebep oldular. Yaşanan bu korkunç olay sonrasında kaçarak kayıplara karıştılar. Çevredekilerin haber vermeleri üzerine yaralılar hastaneye kaldırıldılar.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan tüm olaylar kameralar tarafından kaydedilirken çekilen görüntülerde kavganın şirket içerisinde başladığı sonra dışarı taştığı tekme ve yumrukların havada uçtuğu baba ve oğul eve gidip silah aldığı ve şirkete tekrar gelerek dede ve toruna ateş açtığı görülüyor. Olay ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başladı.

