İstanbul'un bilinmeyen güzelliği Balık Müzesi

İstanbul’un Fatih’teki semtinde Su Ürünleri Kooperatifi’nin içerisinde saklanmış Balık Müzesi kooperatifinin önceki başkanı Haydar Denizin öncülüğüyle 1994 senesinde kurulmuştur.

Demirören Haber Ajansı’nın haberlerine göre Türkiye’de herhangi bir benzeri mümkün olmayan 40 metrekare olan ufak müzede 450 türden fazla balık, akvaryum ve kavanozlarda sır gibi saklanan sıvı içerisinde tutulmaktadır.

Müzedeki balık türlerinin çoğunluğu maalesef yanlış avlanma ve farklı birçok sebepten ötürü denizi terk etmişlerdir. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’de tutulan bu balıklar için konuldukları kavanozun üzerine hangi türden oldukları ne zaman ve nerede avlandığını açıklayan yazılar yazılmıştır.

İçlerinde 60’lı yıllardan bile tutulan balıkları bulunduran müzede tüm canlılar günümüze kadar korunmuştur. Müzede sadece balık türü değil bir çok deniz canlısı bulunmaktadır. 52 yıl önce avlanan kurbağa, çizgili hani balığı, 1970 yılında avlanmış Eşkina Balığı ve 1973 yılında tutulan öküz balığı bile bulunuyor.

Müzedeki Balıkların Çoğunun Nesli Tükenmiş

Fatih Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Gümüşoğlu müzenin kuruluşunu şöyle anlatmıştır:

“Vefat eden başkanımız Haydar Deniz 1994’te kendince ufak tefek balıkları toplayarak başlamıştır. Gün geçtikçe Müze’de gördüğümüz duruma geldi. Önceleri burası küçük diye düşünürken limanın üst katına yer yapılıyordu. Fakat önceki belediyeler buna müsaade etmiyordu çünkü herkese açık bir yerdi burası ve daha güzeldi. Belediyelerle onu yıkınca biz de kendimizce şimdiki gördüğünüz hale getirebilmek için elimizden geleni yaptık.

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ve İl Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca şuan bize destek veriyor. Daha iyi bir yer haline getirebilmek için yardımcı oluyorlar. Amacımız burayı daha da büyütüp vatandaşlarımıza iyi bir hizmet sunabilmektir. Çünkü birçoğunun nesli tükense de buradaki balıkların çeşidi çok fazla. Biz elimizden geleni yaptık temennimiz devletimizin yardımı ile burayı vatandaşlarımıza kazandırmak'' dedi.

Müzede bulunan balıkların birçoğunun neslinin tükendiğini söyleyen Gümüşoğlu, “1967 tarihinde dahi tutulan balıklarımız mevcut. Çoğunluğunun nesli tükendi. Kaç yıldır denizdeyiz çoğunluğunu göremiyoruz maalesef. Müzemizdeki kavanozlarımızın üzerine nerede ve ne zaman tutulduğunu yazdık. Böyle olunca daha ilgi çekici oluyor. Sadece İstanbul Türkiye’den değil dünyanın her yerinden National Geopraphic’ten bile gelip çekim yapanlar var. Müzemizin geliştirilip daha iyi bir duruma getirilmesini herkes gibi istiyoruz. Fatih Su ürünleri Kooperatifi olarak biz bu kadar yapabiliyoruz. Burası gerçekte bir barınak. Proje aşamasına geçtik. Eğer düşündüğümüz gibi bir şey yapabilirsek çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Pandeminin müzeye yapılan ziyaretlerin önünü kapadığını söyleyen Mustafa Gümüşoğlu, “Üniversite öğrencileri, gezi rehberleri burayı boş bırakmaz normalde. Kısıtlamalardan önce özellikle havaların ısındığı vakitlerde 50-60 kişilik gruplar gelip müzemizi ziyaret ederdi. Bilinmiyor gibi gözükse de aslında müzemiz biliniyor. Dünya genelinde Su Ürünleri Kooperatifi’nde müzemize benzeyen bir müze veya balık çeşitliliği yok. Aslına bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti’nde de yok. Eğer istediğimiz gibi yapabilirsek bu bir ilk olacağını düşünüyoruz. Bunca balık çeşidini toplamak tahmininizden uzun yıllar alır” dedi.

Müzelerinde kimsenin görmediği farklı balık türlerinin bulunduğunu söyleyen Gümüşoğlu, balıklarının korunabilmesi ve ilerleyen nesillere de ulaşması için uzmanlardan yardım istedi. Gümüşoğlu:

“Öküz balığı, peri balığı, sarı kuyruk balığı.. Ben ömrümü denizlere adadım ama daha önce böyle balıklar ne gördüm ne de duydum. Bundan daha fazla çeşitleri olan ismini duymadığınız ve görmediğiniz balık çeşitleri burada mevcut. Saymakla bitiremeyiz. Ayrıca nesli tehlikede olduğunu düşündüğümüz balıklarda çok fazla. Buranın restorasyon aşamasına girmesini çok istiyorum. Böylelikle Su Ürünleri Fakültesi öğreticileri burayı inceleyerek hangilerinin neslinin devam edip hangilerinin neslinin tükenmekte olduğunu açıklamış olacak. Biz bu konuda bilgi sahibi değiliz. Balıkların çoğunluğu maalesef kavanozda çürüyor artık. Zamanla yok olacaklar. Yetkililerin buraya hemen müdahale etmesi ve koruması gerekiyor. Kavanozun içindeki suyu değiştirmemiz lazım. Bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Uzmanlardan destek bekliyoruz. Çünkü kavanozun içindeki su bildiğimiz normal su değil özel bir su. Hemen bir şeyler yapılması lazım” denildi.