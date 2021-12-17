İstanbulkart yalnızca ulaşım kartı olarak değil birçok alanda kullanılmaktadır. İstanbulkartın hangi alanlarda kullanıldığı araştırılmaktadır. İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?

İstanbulkart kullanım alanları

İstanbulkart ile A101 ,BİM,CarrefourSA,Migros ve ŞOK marketlerde alışveriş yapabilmektesiniz. BELTUR,İBB Sosyal Tesisleri’nde de kullanılmaktadır. Ayrıca Multinet geçerli olan restoran ve marketlerde de İstanbulkart kullanılmaktadır.Getir gibi online alışveriş sistemlerinde İstanbulkart kullanılmaktadır.

Matik Otomat,Renova Otomat ve İSPARK otoparklarında İstanbulkart geçerlidir.

İstanbulkarta para nereden yüklenir?

Zincir marketler

Biletmatikler

Bireysel temsilcilikler (bayiiler, büfeler)

İstanbulkart Mobil

Mobil Bankacılık aracılığıyla yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca İstanbulkartın resmi sitesinden de yükleme yapabilirsiniz.