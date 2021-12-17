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İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?

İstanbulkartın kullanım alanı giderek artmaktadır.İstanbul kart sadece ulaşım için değil birçok alanda kullanılmaya başlandı. İstanbulkart sahipleri İstanbulkartın nerelerde kullanıldığını araştırmaktadır. İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır? Bu haberimizde İstanbulkartın kullanım alanlarına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte İstanbulkartın kullanım alanları...

17 Aralık 2021 Cuma 19:25
İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?
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İstanbulkart yalnızca ulaşım kartı olarak değil birçok alanda kullanılmaktadır. İstanbulkartın hangi alanlarda kullanıldığı araştırılmaktadır. İstanbulkart nerelerde kullanılmaktadır?

İstanbulkart kullanım alanları

İstanbulkart ile A101 ,BİM,CarrefourSA,Migros ve ŞOK marketlerde alışveriş yapabilmektesiniz. BELTUR,İBB Sosyal Tesisleri’nde de kullanılmaktadır. Ayrıca Multinet geçerli olan restoran ve marketlerde de İstanbulkart kullanılmaktadır.Getir gibi online alışveriş sistemlerinde İstanbulkart kullanılmaktadır.

Matik Otomat,Renova Otomat ve İSPARK otoparklarında İstanbulkart geçerlidir.

İstanbulkarta para nereden yüklenir?

Zincir marketler

Biletmatikler

Bireysel temsilcilikler (bayiiler, büfeler)

İstanbulkart Mobil

Mobil Bankacılık aracılığıyla yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca İstanbulkartın resmi sitesinden de yükleme yapabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 17.12.2021 19:25
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Istanbulkartİstanbulkart Nerelerde Kullanılmaktadır?
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