İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan İçişleri Bakanlığı tarafından da Türkiye genelinde tüm toplu taşıma araçlarına binilmesi durumunda zorunlu tuttuğu HES Kodu, hakkında bir son dakika bilgisi paylaşıldı. İstanbulkart kullanan vatandaşların HES kodu ile yapmaları gereken eşleştirme için sürecin 15 Ocak'ta başlayacağı açıklanan duyuru sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesinin nasıl yapılacağına dair tüm yönergeleri açıkladı. İşte detaylar..

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile İstanbulkart arasında gerçekleştirilecek entegrasyonunun sağlanması kapsamında İBB iştiraklerinden BELBİM ile Sağlık Bakanlığının teknik ekipleri teknik entegrasyon çalışmalarına başlayarak toplu taşımaya biniş kartını HES uygulamasına bağladılar. Söz konusu eşleştirme yapılması halinde kart kullanıcılarının sağlıklı olup olmadıkları belirlenirken bulaş riski taşıyan ve tanı konulmuş Kovid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları bu sistem sayesinde askıya alınarak toplu taşımalara binmeleri engellenecek.

15 OCAK'TA BAŞLIYOR!

İstanbulkart ile HES kodunun eşleştirme işlemi için 15 Ocak gününün son tarih olarak belirlendiğinin aktarıldığı açıklamada belirlenen tarihe kadar eşleştirme yapmayan İstanbulkart kullanıcılarının toplu taşıma kullanamayacaklar.

İstanbulkart HES Kodu eşleştirme yapabilmek için ilk olarak HES Kodu almanız gerekiyor. Hes Kodu'nuzu almak için Sağlık Bakanlığı’na ait https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmeniz ve buradan HES kodunuzu kolaylıkla almanız yeterli olacak.

İSTANBULKART HES KODU NASIL TANIMLANIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile alınan HES Kodunu, kişisel bilgilerinizle birlikte https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesine girip gerekli alanları doldurduktan sonra tanımlayabilirsiniz. İstanbulkart Mobil uygulamanız varsa uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmeleri takip ederek tanımlamanızı yapabilirsiniz.

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