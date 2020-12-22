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İstanbulkart ile HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu Akbil eşleşme son tarih ne zaman?

Koronovirüs ile hayatımıza giren Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile güvenli bir şekilde hareket etmemize olanak sağlayan kod artık İstanbulkart ile eşleşti. HES Kodu nasıl alınır? İstanbulkart ile eşleşme son tarihi ne zaman?

22 Aralık 2020 Salı 00:28
İstanbulkart ile HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu Akbil eşleşme son tarih ne zaman?
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Kontrollü Sosyal Hayat’ın haziran ayında başlaması ile birlikte ulaşım gibi herhangi ziyaret işlemleri gibi bireyin Kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadığını, riskli veya riskli değil olarak öğrenebiliyoruz. Bu sayede riskli olan bireyler tespit edilerek daha güvenli bir ortam sağlanmakta.

HES kodunu alamayan vatandaşlar için artık kod almak çok kolay ve basit.

1.yöntem: Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasını İOS veya Android telefonunuza indirdikten sonra

Telefondan SMS ile devam edilmekte

HES

yazılarak boşluk bırakılarak sırayla

T.C Kimlik Numarası, T.C Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi

ve ne kadar

gün için süre

istediğiniz

i rakamla belirterek

2023

’e SMS atılır. 2.yöntem

: e-Devlet

üzerinden HES kodu alınabilir.

 Arama kısmına e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler yazılarak HES koduna sahip olabilirsiniz. Ayrıca 18 yaş altı çocuklar için ise 2 yöntemle ile HES kodu alınabilmekte.

HES Kodu ve İstanbulkart Eşleşmesi

 

HES Kodu eşleşmesi İstanbulkart resmî sitesi üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz şekilde tamamladıktan sonra kart ve HES kodu eşleşmesi yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 22.12.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
Hes KoduIstanbulkart
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