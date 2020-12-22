İstanbulkart ile HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu Akbil eşleşme son tarih ne zaman?

Kontrollü Sosyal Hayat’ın haziran ayında başlaması ile birlikte ulaşım gibi herhangi ziyaret işlemleri gibi bireyin Kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadığını, riskli veya riskli değil olarak öğrenebiliyoruz. Bu sayede riskli olan bireyler tespit edilerek daha güvenli bir ortam sağlanmakta.

nu alamayan vatandaşlar için artık kod almak çok kolay ve basit.

1.yöntem: Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasını İOS veya Android telefonunuza indirdikten sonra

HES

T.C Kimlik Numarası, T.C Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi

gün için süre

istediğiniz

2023

: e-Devlet

Telefondan SMS ile devam edilmekteyazılarak boşluk bırakılarak sıraylave ne kadari rakamla belirterek’e SMS atılır. 2.yöntemüzerinden HES kodu alınabilir.

Arama kısmına e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler yazılarak HES koduna sahip olabilirsiniz. Ayrıca 18 yaş altı çocuklar için ise 2 yöntemle ile HES kodu alınabilmekte.

HES Kodu ve İstanbulkart Eşleşmesi

HES Kodu eşleşmesi İstanbulkart resmî sitesi üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz şekilde tamamladıktan sonra kart ve HES kodu eşleşmesi yapılmaktadır.