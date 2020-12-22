İstanbulkart ile HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? HES kodu Akbil eşleşme son tarih ne zaman?

Kontrollü Sosyal Hayat’ın haziran ayında başlaması ile birlikte ulaşım gibi herhangi ziyaret işlemleri gibi bireyin Kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadığını, riskli veya riskli değil olarak öğrenebiliyoruz. Bu sayede riskli olan bireyler tespit edilerek daha güvenli bir ortam sağlanmakta.
1.yöntem: Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasını İOS veya Android telefonunuza indirdikten sonraTelefondan SMS ile devam edilmekte
HESyazılarak boşluk bırakılarak sırayla
T.C Kimlik Numarası, T.C Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesive ne kadar
gün için süre
istediğinizi rakamla belirterek
2023’e SMS atılır. 2.yöntem
: e-Devletüzerinden HES kodu alınabilir.
Arama kısmına e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler yazılarak HES koduna sahip olabilirsiniz. Ayrıca 18 yaş altı çocuklar için ise 2 yöntemle ile HES kodu alınabilmekte.
HES Kodu ve İstanbulkart Eşleşmesi
HES Kodu eşleşmesi İstanbulkart resmî sitesi üzerinden istenilen bilgileri eksiksiz şekilde tamamladıktan sonra kart ve HES kodu eşleşmesi yapılmaktadır.
Son Güncelleme: 22.12.2020 00:28