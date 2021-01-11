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İstanbulkart İETT HES kodu eşleştirmesi ve tanımlama nasıl yapılır?

İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale getirildi. İstanbulkart'ın HES kodu eşleştirmesi ve tanımlamasının nasıl yapılacağına dair bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 23:05
İstanbulkart İETT HES kodu eşleştirmesi ve tanımlama nasıl yapılır?
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İstanbul’da toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. İstanbulkartlarını HES kodları ile eşleştirmeyen vatandaşlar, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Bu kapsamda HES kodunun İstanbulkartlara nasıl entegre edeceğini anlatacağız.

İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi HES kodunu İstanbulkart ile eşleştirmemiş olan vatandaşların, kartlarını 15 Ocak 2021 tarihinden sonra kullanamayacaklarını bildirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için 15 Ocak tarihinden önce https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresi üzerinden HES kodu tanımlaması yaptırmaları gerekiyor.

HES kodu nedir?

Covid-19 önlemleri kapsamında vatandaşların HES kodu almalarını zorunlu hale getirildi. HES kodu ile vatandaşların Covid-19 risk durumu gösteriliyor. Hava yolu seyahatlerinde bir zorunluluk haline getirilen HES kodu, İstanbul’da toplu ulaşımda da mecburi kılındı.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu 2 yolla alınmaktadır. HES kodunu ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulaması üzerinden, 2023’e kısa mesaj göndererek alabilirsiniz. SMS ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini yazarak 2023’e kısa mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler HES yazıp aralarında boşluk bırakarak T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresini yazarak 2023’e SMS göndermelidir.

T.C. kimlik numarası bulunmayan kişiler HES yazıp sırasıyla uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı, soyadı yazarak 2023’e SMS göndermelidir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
HESSağlık Bakanlığıİstanbul Büyükşehir Belediyesi
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