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İstanbulkart HES Kodu nasıl yüklenecek? HES Kodu zorunluluğu ne zaman başlayacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu ulaşımda HES kodu zorunlu hale getirildi. Vatandaşlar İstanbulkarta HEs kodunun nasıl yükleneceği ve HES kodu zorunluluğunun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 16:18
İstanbulkart HES Kodu nasıl yüklenecek? HES Kodu zorunluluğu ne zaman başlayacak?
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Ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgını nedeniyle yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İETT aldığı yeni kararı açıklayarak, toplu ulaşımda HES kodunu zorunlu hale getirdi. Buna göre İstanbulkart’ını HES kodu ile eşleştirmeyen kişiler, şehir içi ulaşım hizmetlerini kullanamayacak.

İstanbulkar HES kodu eşleştirme için son tarih ne zaman?

İETT’den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar kartlarını HES kodları ile eşleştirmek zorunda. Kartına tanımlı bir HES kodu bulunmayan kişiler otobüse alınmayacak. Bunun yanında HES kodunu tanımladıktan sonra risk grubunda olduğu belirlenen kişiler de otobüslere binemeyecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da İETT hizmetlerinden faydalanamayacak.

İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart’ını HES kodu ile eşleştirmek isteyen vatandaşlar, öncelikle HES kodu almalıdır. HES kodu SMS, Hayat Eve Sığar uygulaması ya da e-Devlet sistemi üzerinden alınmaktadır. HES kodunu İstanbulkart ile eşleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine girerek istenilen bilgileri doldurmanız yeterlidir. Bu işlem için son tarih 15 Ocak 2021'dir.

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Son Güncelleme: 12.01.2021 18:51
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Hes KoduIstanbulkartİstanbul Büyükşehir BelediyesiIett
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