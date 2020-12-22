İstanbulkart Akbil HES Kodu yükleme işlemleri

İstanbul karta HES kodu nasıl tanımlanır? Akbil HES kodu nasıl kurulur. Akbil kartı olarak da bilinen İstanbul kartına tanımlanan HES kodu nereden alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasının ortaya çıkmasının ardından HES kodu hayatımızda çok önemli bir yer tutmaya başladı. Bildiğiniz gibi resmi kurumlar dahil her yere giriş yapılırken HES kodu kullanılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda her yaş arasındaki herkes için geçerli olan HES kod uygulamasının seyahatler için de geçerli olduğu açıklandı. İstanbul kartı olarak da bilinen Akbile HES kodunun nasıl yükleneceği ve HES kodunun İstanbul kartı ile nasıl eşleştirileceği açıklandı. Çok kısa bir süre içinde İstanbulkart, yani Akbil HES kodsuz çalışmayacak ve otobüse binmesi gereken vatandaş seyahat edemeyecek.

Bu kararın ardından İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi HES kodunu kartlarına aktarma sürecini araştırmaya başladı. Toplu taşıma için İstanbulkartı ve HES kodu, tedbirler nedeniyle İstanbulkart'ta bir arada olacak. Kesinlikle zorunlu olmakla birlikte talep üzerine olmamak kaydıyla yürürlüğe giren İstanbul kart bildirimi yapmayan vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bildiğiniz gibi ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele için alınan kararlardan biri de HES kodunu alma ve kullanma zorunluluğudur.

İstanbulkart HES kodu yüklemesi ne zamana kadar yapılır

Bunu yapabilen veya yapamayan herkes, tespit için belirtilen HES kodlarını İstanbulkart’larına tanımlamak için belirli tarihe kadar süreleri bulunmaktadır. Bakanlık tarafından İstanbul kartının HES koduyla eşleşmesi için verilen tarih 15 Ocak olarak belirlendi. Yani İstanbul kartları 15 Ocak'a kadar HES koduyla eşleştirilmedikçe toplu seyahatlerde kullanılmayacak.

İstanbulkart akbil HES kodu nasıl yüklenecek?

Ülkemizde koronavirüs ile ilgili faaliyetler için kodu olmayan vatandaş olmadığına inanıyoruz. İstanbul'da durum bu haldeyken, Hayat Eve Sığar uygulamasından gelen HES kodunu SMS ve resmî kurumlardan veya telefon numarası ile HES İstanbulkart kod tanımlama işlemini etkinleştirebilirsiniz.

istanbulkart mobil’de daha kolay

Gençlerin en çok kullandığı İstanbulkart mobil uygulaması ile vatandaş, uygulamaya girip sadece birkaç talimatla süreci tamamlayabilir.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen faaliyetler kapsamında HES kod başvurusunda tanılı ve temassız vatandaşlar belirtilirken izolasyon gerektiren veya karantinaya alınan vatandaşlar HES kodu ile tespit edilebiliyor. İstanbul'da durum böyle olsa da hemen İstanbulkart'ınızı kullanıyorsanız HES kodu ile eşleştirmeniz gerekecek.

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması veya Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan SMS ile alındıktan sonra kişiselleştirme için gerekli bilgilerin eksiksiz doldurulmasından sonra aktif hale gelecektir.

HES kodu nasıl alınır?

Kod, üç şekilde kolayca elde edilebilir. Bunun için kullanılabilecek ilk yöntemlerden biri de Hayat Eve Sığar mobil uygulamasıdır. Ayrıca 2023'e SMS gönderilerek kod alınabilir. Kodu SMS ile almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakın. T.C. Kimlik numarası, T.C. Kimlik Seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı) yazılır sonrasında 2023’e SMS gönderilir.

Mavi kart veya T.C. kimlik numaraları 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak; T.C. kimlik numarasını, doğum yılını ve paylaşım süresini (gün olarak) girerek SMS gönderebilir T.C. Kimlik numarası veya yabancı kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası olmayan kişiler için pasaport bilgileriyle; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak, uyruk, pasaport seri numarası, doğum yılı, soyadını doldurarak 2023’e SMS gönderebilir ve kodu alabilirsiniz.

Aynı zamanda e-devlet üzerinden kodlar alınabilir. Bu amaçla e-devlet sistemi, Sağlık Bakanlığı HES kodunu oluşturmak ve görüntülemek için bu ekran kullanılır. Bu sayede kod işlem detaylarının oluşturulması, silinmesi, sorgulanması ve görüntülenmesi işlemleri e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Aynı zamanda 18 yaş altı çocuklar için kodlar e-devlet üzerinden oluşturulabilir. 18 yaş altı çocuklar için ise kodları Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS üzerinden de alınabilir. Karantinaya alınan kişiler, izolasyon sürelerine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya 2023'e KALANSURE "HESKODU" yazarak takip edebilirler.