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İstanbul'daki şiddetli fırtına hayatı felç etti

İstanbul'un bazı semtlerinde meydana gelen şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu ve ağaçlar devrildi. Birçok aracın zarar gördüğü fırtınada vatandaşların maddi kayıpları oldu.

09 Şubat 2021 Salı 17:40
İstanbul'daki şiddetli fırtına hayatı felç etti
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İstanbul'da meydana gelen şiddetli fırtına vatandaşı korkuttu. Esenler, Şişli, Beyoğlu, Bağcılar ve Beşiktaş'ta etkili olan şiddetli fırtına, Üsküdar ve Beykoz'u da etkisi altına alarak maddi kayıplara yol açtı.

Fatih Mahallesi'ne bağlı olan Bıldırcın Sokak mevkisinde fırtına sırasında büyük bir ağaç devrildi. Ağacın elektrik tellerine düşmesi sonrasında elektrik direği sökülerek devrildi. Bunun sonucunda mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Olayın yaşandığı bölgeye iftaiye ekipleri hemen intikal etti. 

Konuyla alakalı Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda Marmara Denizi üzerinden hızı 75-80 kilometreye ulaşacak bir rüzgar dalgasının geleceği belirtildi. Bizler de İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı sükunete davet ediyor, bu zorlu hava şartlarında dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyoruz.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:40
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IstanbulFırtına
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