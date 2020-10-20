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İstanbul'da yeni taksi modelinin tanıtımı yapıldı! İşte yeni taksi sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni taksi modelinin tanıtımının yapıldığını açıkladı. İşte yeni taksi sistemine ilişkin detaylar.

20 Ekim 2020 Salı 20:04
İstanbul'da yeni taksi modelinin tanıtımı yapıldı! İşte yeni taksi sistemi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kısa süre önce duyurduğu yeni taksi modeli bugün duyuruldu. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunumda plaka kiralama yoluyla oluşturulacak yeni sistemde taksilerin sahibi de İBB olacak.

Taksicilerin kim tarafından işletileceği ihaleyle tespit edilecek ve işletmeciler kurumsallığa geçiş yapacak.

Ödeme modelleri artacak

İstanbul’da kurulacak yeni sistemde ödemeler; İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme, QR kod veya nakit olarak yapılabilecek. Bu taksilerin tamamında uygulama kullanımı da zorunlu tutulacak.

Özel araç tasarımları yapılacak


İstanbul’da hayata geçirilecek 6000 yeni taksi için şehrin kimliğine uygun özel bir tasarım yapılacak. Güvenlik ve hijyen konusunda fark yaratması için şoför ve yolcu kabini arasına standart seperatör kullanılacak. Taksi içindeki donanımlar son teknolojiye entegre edilecek ve bu çerçevede taksilerde panik butonu, araç içi bilgisayar, takip sistemi ile kamera olacak.

Herkes taksi şoförlüğü yapamayacak

Ulaşım Akademisi aracılığıyla taksi şoförlüğünde bazı şartlar olacak. Taksi şoförü olacak kişiler kapsamlı bir sınav süreci geçirecekler. Bu sınav sonrasında alınacak lisanslar 5 yıllığına verilecek. Adaylar her 5 yılda bir sınava girerek lisansını yenileyebilecek. Taksi şoförü olmak için yaş sınırı 21 olacak. Puanlama sistemi sayesinde iyi şoförler diğerlerinden ayrılacak daha fazla gelir elde edebilecek.

Çalışma saatleri ile şoförlerin kazancı düzenlenecek

Yeni sisteme göre taksi şoförleri vardiye sisteminde çalışacak. Mevcut sistem çerçevesinde taksi gelirinin yalnıza yüzde 13’ü şoföre kalmakta. Bu sebeple şoförlerin ekonomik şartları düzenlenecek ve sabit maaş ile prim sistemi getirilecek.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yeni Taksi UygulamasıYeni Taksi Sistemi
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