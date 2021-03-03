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İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda riskli tabloda yer alan İstanbul için yeni kararlar alındı. İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler, sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları Erdoğan'ın açıklamaları ile yanıt buldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:37
İstanbul'da yeni kısıtlama kuralları neler? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası normalleşme sürecine geçiş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların il bazında kalkacağını belirten Erdoğan, bu illerde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ve diğer kriterlere göre 4 gruba ayrıldığını ifade etti. Bu kapsamda 81 il; düşük, orta, riskli ve yüksek riskli olarak haritada renklere ayrıldı.

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca Pazar günleri devam edecek

Erdoğan, haritada düşük ve orta riskli olarak belirtilen illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, turuncu renkteki illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağının bir süre daha Pazar günü devam edeceğini aktardı. Bunun yanında hafta içi ve hafta sonu uygulanan 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağı tüm illerde devam edecek.

İstanbul’da;

 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek ancak yüksek riskli illerde süre arttırılacak.

Okul öncesi, ilkokullar, 8 ile 12.sınıflar eğitime başlayacak. Yalnızca lise sınavları yüz yüze yapılacak.

Düğün ve nikah törenleri 1 saati aşmamak şartıyla en fazla 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek.

Restoran, kafe ve çay bahçeleri yüksek riskli iller hariç 07.00 – 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile hizmet verecek.

Sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde 300 kişi ile sınırlı olarak serbest olacak.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:37
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKısıtlamaKuralErdoğan
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