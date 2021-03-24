İstanbul’da yaşamanın avantajları ve dezavantajları

Metropol şehir olarak bilinen ve Dünya’nın en büyük şehirleri arasında yer alan İstanbul Türkiye’de 3 büyük şehirler arasında yer alıyor. Hatta büyüklüğü ve kalabalık oluşu ile birçok kişi tarafından başkent olarak biliniyor. İstanbul’u değerli yapan değerler arasında ilk olarak iki kıtanın birleşimi, tarihi eserleri akla geliyor. Burada yaşamanın ne gibi avantajları ve dezavanjları bulunuyor?

İstanbul’un avantajları nelerdir?

İstanbul’un dezavantajları nelerdir?

İstanbul’un avantajları arasında kültürel yani entelektüel yönleri bulunmaktadır. Birçok kişinin bir arada yaşadığı metropol şehirde iş bulmak oldukça kolaydır. Ekonomik açıdan daha rahat olan bu şehirde eğitim ise önemli lise ve üniversiteler bu şehirde yer alıyor. Coğrafi ve tarihi açıdan muhteşem güzellikler barındıran İstanbul, alışveriş konusunda oldukça iddialı şehirler arasında yer alıyor. Toplu taşıma olanaklarının fazla olduğu şehirde insan kalabalığından kaynaklı çeşitlilik gösteriyor. Boğazları, köprüleri, vapurları, gemileri tarihi camileri eski apartmanları ile dikkat çeken şehir Dünya tarafından oldukça merak ediliyor.

Kalabalık şehir oluşu ile dikkat çeken metropol şehirde yaşam çok pahalı. Kiralık evlerin fiyatı pahalı olurken bölgeden bölgeye de fiyat değişmektedir. Trafik yoğunluğunun çok olduğu şehirde maalesef insanların yaşam süresi kısa oluyor. Hareketli şehirde insanlar kendilerine az vakit ayırıyor. Toplamda 39 ilçe bulunan ilde 25 İlçesi Avrupa’da yer alıyor. 14 ilçesi ise Anadolu yakasında bulunuyor. Avrupa, Anadolu yakasına göre daha kalabalık olduğu için o kıtada hayat biraz daha farklı. Yaşam alanlarının az olduğu şehirde avmler, parklar, sahiller, mesire alanları oldukça kalabalık marketler genellikle dolu olurken İstanbul’da yaşayanlar genellikle trafikten şikayet ediyor.



