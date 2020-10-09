İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı

Meteoroloji tarafından 3 gündür turuncu alarmı ilevatandaşlar yoğun sağanak ve doluya karşı sürekli uyarıldı.Halk kendi imkanları ile önlemlerini alırken köprü altları viyadüklerin altları araba otoparklarına dönerken kapalı otoparklarda araçlar yer kalmadı.Beklene yağış dün öğle saatlerinde hafif hafif başlarken akşam saatlerinde bir anda bağlayan sağanak yağış ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı hazırlık yakalanları zor durumda bırakırken bazı ana caddeler ve ara sokakalar küçük dereleri andırdı.yoğun geçen yağışlar bu sabah kendinin güneşe teslim ederken yağışların neden olduğu olumsuzluklar gün yüzüne çıktı.

Geçen yıllarda düzenlenen ve temizlenenyağmur sonrasında çöp deresine dönüştü.Resmen deren bağaza çöp atarken Küçüksu dersinin hali görenleri hem şaşırttı hem üzdü.Dereden boğaza çamur ve çöp aktı.

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.