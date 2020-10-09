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İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı

Boğaza dökülen Küçüksu Deresi yağmurdan sonra çöpe teslim oldu. Yağmur sonrası dereden boğaza çamur aktı. Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi

09 Ekim 2020 Cuma 11:48
İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı
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Meteoroloji tarafından 3 gündür turuncu alarmı ilevatandaşlar yoğun sağanak ve doluya karşı sürekli uyarıldı.Halk kendi imkanları ile önlemlerini alırken köprü altları viyadüklerin altları araba otoparklarına dönerken kapalı otoparklarda araçlar yer kalmadı.Beklene yağış dün öğle saatlerinde hafif hafif başlarken akşam saatlerinde bir anda bağlayan sağanak yağış ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı hazırlık yakalanları zor durumda bırakırken bazı ana caddeler ve ara sokakalar küçük dereleri andırdı.yoğun geçen yağışlar bu sabah kendinin güneşe teslim ederken yağışların neden olduğu olumsuzluklar gün yüzüne çıktı.


Geçen yıllarda düzenlenen ve temizlenen Küçüksu deresi yağmur sonrasında çöp deresine dönüştü.Resmen deren bağaza çöp atarken Küçüksu dersinin hali görenleri hem şaşırttı hem üzdü.Dereden boğaza çamur ve çöp aktı.

Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.



Son Güncelleme: 09.10.2020 11:48
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Anahtar Kelimeler:
Çevre KirliliğiKüçüksu Deresi
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