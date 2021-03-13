İstanbul'da vatandaşlar sahile, caddelere akın etti!

Şimdilik riskli grupta bulunan megakent İstanbulda güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kısıtlamalarında şimdilik Cumartesi günü kaldırılmasını fırsat bilip, sahillere, caddelere aktı.,

İBB'nin anlık olarak güncelliği trafik yoğunluğu uygulamasında yoğunluk yüzde 70'lere kadar çıktı ve bir çok noktada trafik adeta kilitlendi.

Özellile Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil ve civarlarda kalabalık artıyor. Ekipler ise denetimlerine, maske ve mesafe uyarılarına deva ediyor.

Sahillde denetimlere çıkan ekipleri bir çok vatandaşın artan vaka sayılarına rağmen maske takmadığını ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını tespit etti.

Kalabalığın artmasındaki en önemli etkenin ise havaların güzel olması ve evlerinde sıkılan vatandaşların bunu fırsata çevirmek için dışarı çıkmasının olduğu görülüyor.