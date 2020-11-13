İstanbul'da, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Özellikle kış mevsimininde kendini iyice hissettirmesiden sonra vaka sayılar bir kentimizde artış göstermeye devam ediyor. Özellikle megakent İstanbul'da başlayan normalleşme ile birlikte vatandaşların tedbirleri gevşetmesiyle birlikte son günlerde rekor düzeyde vaka sayıları görülmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada Türkiye'de tespit edilen vaka sayılarının yüzde 40'ının İstanbul'da tespit edildiğine dikkat çekmişti.

Vaka sayılarında artış hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanlığı dün yayımlamış olduğu genelge ile birlikte tüm illlerde Valiliklerin ve ilçelerde kaymakamlıkları belirlediği açık alanlarda maske çıkarılmasının önüne geçmek için sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığının bu açıklamasından sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bugün bir açıklama geldi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda kent genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu. #SağlıkİçinHepimizİçin hastagi ile paylaşım yapan Vali Yerlikaya,kurallara uymak,vazgeçilmezdir vurgusunu yaptı.