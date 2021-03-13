İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

1 Mart sonrasında normalleşme ile birlikte bazı illerimizde Cumartesi ve Pazar, bazı illerimizde ise sadece Cumartesi günleri kısıtlamalar kaldırıldı.

MANZARA İKİNCİ HAFTA SONUDA AYNI

Megakent İstanbul'da Cumartesi günü kısıtlamaları kaldıldığı iller arasında yer alıyor. Megakentte normalleşme ile birlikte kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci haftasonunda trafik bazı bölgelerde yoğunlaştı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Trafik ekipleri sabah erken saatlerden itibaren bazı noktalardaki yoğunlukları azaltmak için yoğun mesai harcıyor. Özellike 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupaya geçişlerde yoğunluk oluşmuş durumda.