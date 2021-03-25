İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Megakent İstanbul'da bir çok il gibi bu sabaj kar yağışıyla uyandı. Özellikle yüksek kesimlerde yağış etkisini artırıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 66'LARA KADAR ÇIKTI

Sabah saatlerinde mesaininde başlamasıyla birlikte kentteyoğunluğu oluşmaya başladı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde yoğunluk artarken İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 66'lara kadar yükseldi.

Özellike E-5 ve Avrupa kıtasına geçişlerde yoğunluklar yaşanırken, trafik ekipleri artan yoğunluk ile birlikte trafiği açık tutmak için sabah erken saatlerden bu yana çalışmalarına devam ediyor.

BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ

AVrupa kıtasında özellikle Kağıthane ve Eyüpsultan'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bazı noktalarda trafik neredeyse durma noktasına geldi.