İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Megakent İstanbul'da bir çok il gibi bu sabaj kar yağışıyla uyandı. Özellikle yüksek kesimlerde yağış etkisini artırıyor.
YOĞUNLUK YÜZDE 66'LARA KADAR ÇIKTI
Özellike E-5 ve Avrupa kıtasına geçişlerde yoğunluklar yaşanırken, trafik ekipleri artan yoğunluk ile birlikte trafiği açık tutmak için sabah erken saatlerden bu yana çalışmalarına devam ediyor.
BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ
AVrupa kıtasında özellikle Kağıthane ve Eyüpsultan'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bazı noktalarda trafik neredeyse durma noktasına geldi.
Son Güncelleme: 25.03.2021 09:57