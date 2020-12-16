İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı

İçişleri Bakanlığı'nın tarafında toplu taşımada bir süre önce zorunlu hale getirilen HES kodu kontrolünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde yurttaşların sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmesi için yeni bir yöntemle daha kullanışlı hale getirmeye başlayacak. İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi uygulamasına geçen İBB bu kapsamda 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartları geçersiz sayacak. Korona-virüs riski taşıyan yurttaşlar, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Temaslı kişiye geçiş izni verilmeyecek

'İstanbulkart ile HES kodu nasıl eşleştirilir'

Yayınlanan genelgeye göre tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken dışarı çıkan ve toplu taşıma kullanan kişilerin tespiti ile bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Bu kişilerin toplu taşıma kullanmaları ise engellenecek.

İstanbul kart sitesinde gerekli alanlara girilerek Sağlık Bakanlığı'nın bir uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ya da SMS üzerinden alınan HES kodu eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilecek.

Yapılacak eşleştirme işleminde bir problemle karşılasan yada yapamayan vatandaşlarımız ise işlem sırasında destek almak isteyen Alo 153'e ulaşarak yardım isteyebilecekler.

