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İstanbul'da TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da yağışın etkili olduğu bölge olan Hadımköy'de TEM otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23 Mart 2021 Salı 23:59
İstanbul'da TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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4 kişinin yaralandığı trafik kazası yağışın etkili olduğu saatlerde İstanbul Hadımköy civarında TEM otoyolunda meydana geldi.

Bugün saat:14.30 sularında TEM otoyolu Hadımköy civarında yolda seyir halinde olan özel bir otomobil ve iki kamyonet yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışın 4 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar TEM otoyolundan çekilirkeni kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
TemTrafik Kazası
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