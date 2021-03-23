İstanbul'da TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

4 kişinin yaralandığı trafik kazası yağışın etkili olduğu saatlerde İstanbul Hadımköy civarında TEM otoyolunda meydana geldi.

Bugün saat:14.30 sularında TEM otoyolu Hadımköy civarında yolda seyir halinde olan özel bir otomobil ve iki kamyonet yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışın 4 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar TEM otoyolundan çekilirkeni kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.