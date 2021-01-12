İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!

12 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası sabah erken saatlerde TEM otoyolu İstanbul Avcılar civarlarında meydana geldi.
GElen bilgiye göre sabah saatlerinde TEM otoyolu Avcılar mevkiinde Ankara yönünde seyir halinde olan yük bir tırın sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda kontrolsüzce savrulan yüklü tır araçlara ve bariyerlere çarparak duradildi.
Kaza yerinde ekipleri kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, trafik yavaş yavaş açılmaya başladı.
Son Güncelleme: 12.01.2021 09:30