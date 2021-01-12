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İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Megakent İstanbul Avcılar mevkiinde TEM otoyolunda 12 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

12 Ocak 2021 Salı 09:30
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
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12 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası sabah erken saatlerde TEM otoyolu İstanbul Avcılar civarlarında meydana geldi.

GElen bilgiye göre sabah saatlerinde TEM otoyolu Avcılar mevkiinde Ankara yönünde seyir halinde olan yük bir tırın sürücüsü bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda kontrolsüzce savrulan yüklü tır araçlara ve bariyerlere çarparak duradildi.

Trafiğin kilitlendiği kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda 112 sağlık personeli yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 12 aracın birbirine girdiğini zincirleme kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde ekipleri kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, trafik yavaş yavaş açılmaya başladı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 09:30
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarKazaIstanbul
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