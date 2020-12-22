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İstanbul'da şok görüntüler! Aldatıldığını sanan adamdan sokak ortasında çıplak ceza

İstanbul'un Halkalı sokaklarında görenleri çok eden bir olay yaşandı. Karısının ilişki yaşadığı sandığı adamı yakalayan bir şahıs adamı çırılçıplak soyarak mahallede gezdirdi.

22 Aralık 2020 Salı 14:52
İstanbul'da şok görüntüler! Aldatıldığını sanan adamdan sokak ortasında çıplak ceza
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtinde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü şahsı yakalayan bir kişi yanındaki akrabaları ile birlikte önce adamı darp etti, sonra çırılçıplak soyarak mahallenin sokaklarında gezdirdi.

Mahalle sakinleri kalabalık grubu görüp baktıklarında iki kişinin çıplak bir şahsın koluna girildiğini gördüler. Gördükleri olay karşısında şok olan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdiler, kimi mahalle sakini de o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

3 KİŞİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Bir süre mahalle aralarında ve cadde üzerinde ilerleyen şahıslara olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ettiler. Çıplak halde soyunmuş adamın üzerine önce çöp poşeti geçirilerek kapatılırken olayı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürülüğüne götürüldü.

KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifadeler sırasında birbirlerinden şikayetçi olmayan şahıslar serbest bırakılırken  çıplak halde gezdirilen adamın hakkında söylenilen aldatma iddialarını kabul etmediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 14:52
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IstanbulHalkalıAldatmaçıplak Gezdirmeçıplak Ceza
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