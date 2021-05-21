İstanbul'da seyir halindeki araç alev aldı: Sürücü son anda kendini attı

Bugün saat 11:30’da Sultangazi Çanakkale Şehitleri Caddesi’nde aracı ile giden Gökhan Çetin’in aracı biranda alev aldı. Aracı duran Çetin, can havliyle kendini arabadan attı. Çetin’in yardımına çevrede bulunan esnaf yangın söndürme tüpleri ile koştu. Yangın söndürüldükten kısa bir süre sonra araç yeniden alev aldı. Çevredekilerin müdahalesi ile yangın tekrar söndürülürken, olayın yaşandığı yere gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Büyük hasar gören araç yol kenarına çekilirken, o anlar cep telefonları kamerası ile kaydedidi.