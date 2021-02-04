İstanbul'da seyir halinde lastiği patlayan araç hurdaya döndü

Bir kişinin ağır olmak üzere toplam 4 kişinin yaralanadığı trafik kazası gece geç saatlerde İstanbul Pendik'te yaşandı.

LASTİK PATLAYINCA KONTROLDEN ÇIKTI

Fatih Aşçı isimli sürücünün kullandığı araç gece geç saatlerde hareket halindeyken bir anda lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte araç sürücünün kontrolünden çıktı bariyerlere süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı ve 200 metre savrulduktan sonra ancak durabildi.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Bu esnada kazayı gören vatandaşlar ekipler gelene kadar araç içindeki 4 kişiyi kurtardı. Gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında 1'i ağır olan 4 kişiyi hemen hastaneye kaldırdı. Sürücü Fatih Aşçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazanın etkisiyle otomobilden kopan parça yola savrulurken, kazayı gören bir vatandaş ise kısıtlama ve gece olması sebebiyle yolun boş olduğu için aracın süratli olduğunu ifade etti.Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor