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İstanbul’da sağanak yağış trafiğin kitlenmesine neden oldu!

Geçtiğimiz hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresindeki şehirlerde sağanak yağış ve fırtına olacağına dair uyarılar yapılmıştı. Şimdi ise İstanbul’da fırtına ve sağanak başladı, zaten yoğun olan trafik kitlendi.

13 Ekim 2020 Salı 20:54
İstanbul’da sağanak yağış trafiğin kitlenmesine neden oldu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul ve çevre şehirlerde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar şiddetli eseceği ve bölge bölge kısa süreli fırtına olacağı tahmin edilmişti. Çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar için hazırlıklı olunması için uyarılarda bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise İstanbul’da sağanak yağış etkisini gösterdi ve trafik kitlenme noktasına geldi.


Taksim ve Eminönü Beşiktaş’ta bir anda bastıran sağanak yağış pek çok kişinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kimileri duraklara kimileri çevredeki mağazalara kaçmak zorunda kaldı.

Diğer yandan araçların oluşturduğu yoğun trafik sağanak yağmurun da etkisiyle kitlenme noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına bakıldığında %81 gibi bir oran ile karşılaşıldı.



Son Güncelleme: 13.10.2020 20:54
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulMeteorolojiSağanakFırtınaTrafik
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