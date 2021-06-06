İstanbul’da plazada restoran oturan kadının kafasına drone düştü

Üzücü kaza geçtiğimiz günlerde İstanbul Maslak'ta lüks bir plazanın üst katında faaliyette bulunan restonranda yaşandı.

Plazada bir şirkette çalışan Esra Ş. isimli kadın öğlen arasında yemek molası için çalıştığı plazanın en üst katında faaliyette olan restorana geldi. Yemek siparişi veren genç kadın yemeğini beklerken, başına üzücü bir kaza geldi.

Yemek beklerken Drone düştü

Masasında yemeğini bekleyen kadının kafasına bir cisim düştü. Ne olduğunu anlamayan genç kadının yardımını çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra kafasında şişlik oluşan genç kadın, hemen özel bir hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yapılan incelemede genç kadının başına düşen cismin drone olduğu anlaşıldı.

Reklam çekimleri için havalanmış

Kazanın yaşandığı esnada drone'nun bölgede reklam çekimi için havada olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili açıklama yapan drone sahibi belli bir yüksekliğe çıktığında duvara çarparak motorun devre dışı kaldığı için üzücü kazanın yaşandığını anlattı

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