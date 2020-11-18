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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Mesafesiz doğum günü partisi!

Korona virüs vaka sayılarının rekor düzey artmasıyla birlikte kapatılan eğlence mekanlarında parti yapamayan kişiler bu seferde boğaz lüks yatta yaptıkları mesafesiz parti görüntüleri ortaya çıktı. İşte İstanbul'da 'pes' dedirten o görüntüler..

18 Kasım 2020 Çarşamba 13:05
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Mesafesiz doğum günü partisi!
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Korona virüs vaka sayılarında görülen rekor artışlar ile birlikte alınan tedbir ve önlemler radikal bir biçimde sıkışlatırılırken, diğer yandan hastaslık yokmuş gibi hayatını yaşayan kişi ve kişilerinde görüntüleri sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor.

Özellikle eğlencenin başkenti olan İstanbul'da artan vakaları karşılık hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi içi tüm eğlence mekanları faatliyetlerine ara vermiş durumda. Ancak yine kutlama yapmak isteyen kişiler bu seferde yasak olmasına rağmen ve kesilen tüm idari para cezalarına rağmen boğazda lüks yatlarda kutlama yapmaya devam ediyor.

MASKE VE MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Tepki çeken görüntülerde bu sefer geçtiğimiz hafta bir doğum günü partisinden geldi.İsmi açıklanmayan bir bayanın 22. yaş gününe özel lüks bir yatta parti düzenlendi. Lüks yatta her taraf süslenirken ayrıca partinin doğum günü kızına özel lazer gösteriside yapıldı. Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.


 

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsIstanbulDoğum Gübü Partileri
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