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İstanbul'da patronunun bir kelimesine karşı canından oldu!

İstanbul Başakşehir'de bir ekmek fırınında çalışan işçiler yük asansöründe mahsur kaldı ve işletme sahibinin mahsur kalan işçilerine 'Zıpla' demesiyle birlikte işçiler zıpladı ve asansörün halatı koparak yere çakıldı. Meydana gelen kazada asansörle yere düşen iki işçiden Muhammed K.'nın hayatını kaybederken Umar S.'nin ise ağır yaralandığı öğrenildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:34
İstanbul'da patronunun bir kelimesine karşı canından oldu!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz Aralık ayında bir ekmek fırınıda çalışan Umar S., ve Muhammed K., yük asansörüyle bir alt kata inmek istediler. Çalışanlar asansöre bindiklerinde kabinin hareket etmediğini gördüler ve patronlarına durumu bildirdiler. İşletme sahibi Yusuf D. asansörde meydana gelen arızayı bakım ustasına bildirdi fakat usta şehir dışında olduğunu söyledi. Fırın sahibi daha önceden de asansörde bu tarz sorunlar olduğunu ve bunu da zıplayarak çözdüklerini söyledi ve iki çalışanının kabin içine girerek zıplamalarını istedi.

Patronlarından gelen bu isteği yerine getirmek isteyen iki çalışan asansör kabininin içine girip zıplamaya başladılar. İşçiler zıplarken asansörün halatı birden kottu ve kabin yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakıldı. Kabinin düştüğünü gören işletme sahibi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay gelen sağlık ekipleri kazada düşen iki çalışandan Muhammed K.'nın olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Umar S.'nin ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdılar.

Fırın sahibi Yusuf D., polisler tarafından gözaltına alınırken karakolda ifade veren Yusuf D.'nin işletmesindeki yük asansörünün sürekli arıza yaptığını ve ve kendilerinin de zıplayarak halatların doğru yerde durmalarını sağladıklarını söylediği öğrenildi. İfadesi sonrasında emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf D. daha sonra adliyeye sevk edildi ve burada suçu sabitlenerek çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonunda ise bir rapor hazırlandı ve raporda kusurlu olduğu belirlenen Yusuf D., hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile bir iddianame düzenledi. Dava'nın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceği öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 13:34
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBaşakşehirYük AsansörüPatronöldüren Emir
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