İstanbul'da olaylı gece! Evde eğlencede silahlar patladı

Üzücü olay gece geç saatlerde İstanbul Şişli'de bir evde yaşandı.

Koronaivüs tedbirleri sebebiyle yasak olmasına rağmen bir grup genç eğlenmek için mahalledeki bodrum katta bulunan bir evde buluştu. Bir süre eğlenen arkadaş grubu arasında gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada sinirler gerilince olay ardebede döndü ve kavga eden taraflar birbirlerine tabancalar ile ateş etti.Hızını alamayan gençler sokağa çıkıp kavgaya burda devam etti.Daha sonra eğlenen grup içinde bulunan Selçuk Duna olay yerinden ayrılmak için taksiye bindiği esnada arkasından ateş edildi. Duna kanla içinde olduğu yere yığıldı.

Kavgayı gören mahallelinin polise haber vermesiyle olay yerine ekipler ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahaleden sonra SElçuk Duna'yı tedavisi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise evden ayrılarak uzaklaşmaya çalışan 3'ü kadın 4 kişiyi göz altına aldı. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen 7 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.