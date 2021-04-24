İstanbul'da öfkeli kadın çivili sopayla adamı darp etti!

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Dolapdere Irmak Caddesi'nde görülmemiş bir olay yaşandı. Burada bulunan çimenlik alana oturan bir kadın ve bir erkek sohbet ettikleri sırada bir anda aralarında bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken o sırada çiftin yanında bulunan koruma amaçlı tahta çitten söktüğü çivili sopayı alan adam, kadına vurmaya başladı.

Adamın elinden sopayı almayın başaran kadın bu kez eline geçirdiği sopayla adama arka arkaya vurmaya başladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran adam, öfkeli kadından kendisini korumaya çalışırken sopa darbelerinden kaçarken son aldığı darbe yere yığılarak baygınlık geçirmesine neden oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar adamı kadının elinden kurtarırken çivili sopayla feci şekilde dövülen adam çevredekilerden yardım istedi. Acıdan baygınlık geçirmeye başlayan adam su içirerek ayıltmaya çalışılırken ihbar üzerine olay yerine gelen motosikletli bir sağlık çalışanının yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.