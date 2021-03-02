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İstanbul'da normalleşme süreci vatandaşı sokağa döktü, esnafı sevindirdi

Türkiye koronavirüs salgınında yeni bir döneme girdi. Normalleşme sürecinin başladığı ülkede, birçok şehirde vatandaşların kendini sokağa attı. Bu şehirlerden bir tanesi de, Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul. İstanbul’da hem vatandaş hem de esnaf, normalleşme sürecini sevinçle karşıladı. İşte detaylar...

02 Mart 2021 Salı 20:59
İstanbul'da normalleşme süreci vatandaşı sokağa döktü, esnafı sevindirdi
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Ülkemizde koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir dönem başladı. Kabine Toplantısı’nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinin başladığını açıkladı. Birçok şehirde olduğunu gibi İstanbul’da da bu haber sevinçle karşılandı. Hem vatandaşın hem de aylardır çalışamayan esnafın yüzü bu haberle güldü.

Normalleşmenin ilk gününde ise İstanbul’un birçok semtinde yoğunluk yaşandı. Sokaklara, sahillere ve açılan iş yerlerine giden vatandaşlar, hem esnafı güldürdü hem de aylar sonra normalleşmeye yönelik ilk adımı attı.

Pandemiden en çok etkilenen kesimin başında ise iş yeri sahipleri geliyor. Pandemiyle birlikte iş yerlerini kapatan esnaf, uzun bir süre sonra kapılarını müşterilere açtı. Normalleşme sürecinden önce gel-al ve online sipariş ile işlerini sürdüren esnaf, artık kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilek Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, pandeminin kendilerini oldukça sıkıntıya soktuğunu ve yeni normalleşme dönemiyle birlikte derin bir nefes alacaklarını söyledi. 41 şubelerinin bulunduğunu söyleyen Yazıcı, bu dönemi titizlikle sürdürdüklerini ve tekrar eskiye dönmek istemediklerini, bunun için de oldukça dikkatli olmalarını gerektiğini söyledi. Sektör ve firma olarak mutluluklarını dile getiren Yazıcı, saat sınırlamasının kalmasıyla işlerinin daha da yoluna gireceğini bu yüzden saat sınırlamasının kalkması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 02.03.2021 20:59
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TürkiyeIstanbulKoronavirüs
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