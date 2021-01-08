İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!

İstanbul Haramidere mevkiinde D-100 kara yolunda hareket halinde olan bir tır kontrolünü kaybedip metrobüs yoluna girdi.

08 Ocak 2021 Cuma 10:17
İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!
Takip Et:

Can kaybının yaşanmadığı, istanbul trafiğini felç eden trafik kazası sabah mesainin başladığı saatlerde İstanbul Avcılar haramidere metrobüs güzergahında yaşandı.

Sabah mesainin başladığı saatlerde İstanbul D 100 kara yolunda hareket halinde olan bir Tır sürücüsü bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptıktan sonra metrobüs yoluna girdi.

KAzanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza sonrasında bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar D-100 karayolunda  kilometrelerce kuyruk oluştu.

İtfaiye ekiplerinin Tır'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 10:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tır KazaIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları
7 Ocak 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri
Rüyada ceviz toplamak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ceviz toplamak görmek rüyasının tabiri
Windows-upt.exe virüsü nasıl temizlenir? Windows-upt.exe virüsü temizleme işlemleri
CNN Türkfrekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? CNN Türk canlı izleme linki
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2021 çoban desteği nasıl alınır?
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2021
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 8 Ocak 2021 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2021
ÖSYM 2020 YKS geç başvuru son günü ne zaman? ÖSYM üniversite sınavı YKS geç başvuru süresi uzatıldı
Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak? 2020 Ramazan bayramı tarihi
Asgari ücretli çalışanlar 2020'de ne kadar ve hangi aylarda vergi ödeyecek?
Abel Hernandez kimdir? Yıldız futbolcunun mevkisi ne? Abel Hernandez'in kariyeri ve başarıları
Devlet hastanelerinde burun estetiği ameliyatı yapılıyor mu? SGK burun estetiği ameliyatını karşılar mı?
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
TV'de 8 Ocak 2021 Cuma hangi maç hangi kanalda?
Android telefona root atma işlemi nasıl yapılır?
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.