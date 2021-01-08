İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!

Can kaybının yaşanmadığı, istanbul trafiğini felç eden trafik kazası sabah mesainin başladığı saatlerde İstanbul Avcılar haramidere metrobüs güzergahında yaşandı.

Sabah mesainin başladığı saatlerde İstanbul D 100 kara yolunda hareket halinde olan bir Tır sürücüsü bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptıktan sonra metrobüs yoluna girdi.

KAzanın ihbar edilmesinden sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza sonrasında bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar D-100 karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

İtfaiye ekiplerinin Tır'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.