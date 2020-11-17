İstanbul'da manzara aynı! Sırada ve araç içinde sosyal mesafe unutuldu

Korona virüs vaka sayılarında rekor artışların gerçekleştiği kentlerimizden biriside megekent İstanbul.

İstanbul için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ülkemizde ki toplam vaka sayısının yüzde 40'ının megakentte tespit edildiğini söylerken , Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu söylemişti.

Tüm bunların yanında kalabalık sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında ve otobüslerde yoğunluklar yaşanıyor.

Yaşanan yoğunluklara bağlı olarak bir çok toplu taşıma aracında yolcuların isteselerde kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Öte yandan polis ekiplerinin özellikle toplu taşımada otobüs ve minibüs güzergahlarında ki sıkı denetimler devam ediyor. Kurallara uymayan vatandaş ve araç sürücülerine idari para cezası işlemleri uygulanıyor.

Ekipler yaptığı denetimler sırasında kurallara ve mesafeye uygun şekilde taşıma yapan otobüs ve minibüslerinde olduğu görülüyor.

İşte megakent İstanbul'da mesafenin unutulduğu o görüntüler