İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

İstanbul'da manzara aynı! Sırada ve araç içinde sosyal mesafe unutuldu

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde mesainin başlamasıyla birlikte koronavirüs hastalığına rağmen, duraklarda ve otobüs içlerinde sosyal mesafenin unutulduğu görüldü. İşte o görüntüler..

17 Kasım 2020 Salı 10:06
İstanbul'da manzara aynı! Sırada ve araç içinde sosyal mesafe unutuldu
Takip Et:

Korona virüs vaka sayılarında rekor artışların gerçekleştiği kentlerimizden biriside megekent İstanbul. 

İstanbul için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde ülkemizde ki toplam vaka sayısının yüzde 40'ının megakentte tespit edildiğini söylerken , Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu söylemişti.

Tüm bunların yanında kalabalık sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma duraklarında ve otobüslerde yoğunluklar yaşanıyor.

Yaşanan yoğunluklara bağlı olarak bir çok toplu taşıma aracında yolcuların isteselerde kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.


Öte yandan polis ekiplerinin özellikle toplu taşımada otobüs ve minibüs güzergahlarında ki sıkı denetimler devam ediyor. Kurallara uymayan vatandaş ve araç sürücülerine idari para cezası işlemleri uygulanıyor. 

Ekipler yaptığı denetimler sırasında kurallara ve mesafeye uygun şekilde taşıma yapan otobüs ve minibüslerinde olduğu görülüyor.

İşte megakent İstanbul'da mesafenin unutulduğu o görüntüler



Son Güncelleme: 17.11.2020 10:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Tablosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Kur’an-ı Kerim’i yırtan Youtuber İbrahim Atabey kimdir? İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldı!
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 55 milyonu geçti
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu dövüp yere çarptı
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Feci olay! Beton mikseri viyadükten düştü: 1 ölü
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Adliye önünde pompalı dehşet! Kayınpederini ve eşini vurdu
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı

Popüler Haberler

KOSGEB başvurularında istenen belgeler
Emekli promosyonları ne kadardır? 2020 Banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer Yorgos'un tuzağına düştü
Askere gidecek olanların yapması gerekenler nelerdir? 2020 Askerlik işlemleri
Açık Öğretim Lisesi kaç kredi ile bitirilir? AÖL bitirme koşulları 2020
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
1999 Yılı öncesi işe girişliler için erken emeklilik şartları nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 17 Kasım 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Yemin Reşit diziye geri gelecek mi?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
İzmir'de 4 GB ücretsiz interneti almak için nereye başvurmam gerekiyor, kimler nasıl alacak?
Kalk Gidelim Şakir ve Samim diziden ayrıldı mı? Şakir ve Samim neden yoklar?
FOX TV 10 Ağustos Cumartesi yayın akışı! Fox'da bugün hangi diziler ve filmler var?
MİT başvuru formuna nasıl ulaşılır? MİT’e başvuru nasıl yapılır?
Çocuklarda ve bebeklerde normal ateş kaç olmalı? Çocuklarda ateş nasıl düşürülür?
A101'de satılacak Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
Gelir vergisi nedir? 2020 Gelir vergisi ödemekle yükümlü kişiler
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.